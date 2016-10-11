بعد الفيتو الروسي.. حجاب يبحث مع أيرولت حلولاً خارج مجلس الأمن

شددت “الهيئة العليا للمفاوضات”، على ضرورة البحث عن آليات للحل في سوريا خارج مجلس الأمن الدولي، بسبب تعطيل روسيا لعمله، داعية الحكومة الفرنسية بمتابعة جهودها حول ذلك في المحافل الدولية.

وأكد المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات “رياض حجاب” خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية فرنسا “جان مارك أيرولت” أمس الاثنين، أن روسيا تعطل عمل مجلس الأمن، نتيجة مواقفها ومشاركتها إلى جانب النظام في قتل الشعب السوري، لذلك يجب البحث عن حلول للأوضاع في سوريا خارج مجلس الأمن.

كذلك شكر حجاب وزير الخارجية الفرنسي على موقف بلاده للحد من المعاناة الإنسانية في سوريا، وخاصة في مدينة حلب، وإنهاء الحصار عن المدن والبلدات وإدخال المساعدات الإنسانية، وإيجاد حل عادل للقضية السورية.

يأتي ذلك بعد أن استخدمت روسيا في مجلس الأمن “حق الفيتو” مساء السبت الماضي ضد مشروع القرار الفرنسي على الرغم من تأييد تسع دول للقرار من أصل 15، وكان من شأن القرار منع مواصلة المقاتلات الحربية قصف حلب والإلزام بفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية.

يشار أن الهيئة العليا للمفاوضات أكدت في بيان لها “أن السوريين لن ينسوا العار الذي لحق بروسيا بعد رفع مندوبها منفرداً الفيتو ضد مشروع القرار الفرنسي”، وذلك في سابقة بتاريخ مجلس الأمن أن تقوم الدولة الرئيسة بتعطيل مشروع قرار يحفظ دماء الأبرياء.

والجدير بالذكر، أن وزير الخارجية الفرنسي أكد أمس الاثنين، أنه سيطلب من “المحكمة الجنائية الدولية” إعادة النظر في جرائم الحرب المشتركة بين نظام الأسد وروسيا في حلب.

شام تايمز

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