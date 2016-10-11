لأول مرة منذ انتشار أنباء وصولها .. فصائل معارضة تستخدم ” مضادات طيران ” من نوع ” كوبرا ” ضد طائرات الجيش السوري .. تناقض حول مصدرها

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن معلومات موثوقة حصل عليه، تفيد باستخدام مقاتلي فصائل معارضة لصواريخ كوبرا في استهداف طائرات حربية قصف بلدة داعل بريف درعا الشمالي.

ويسيطر على البلدة لواء الكرامة التابع للفيلق الأول (الجيش الحر).

وأكد المرصد أن الفصائل استخدمت قذيفة صاروخية على الأقل من نوع كوبرا، إلا أنها لم تحقق أي هدف، بسبب قيام الطائرات بإلقاء بوالين حرارية بعد تنفيذها للغارات.

وأشار المرصد إلى أنه كان حصل على معلومات قبل أيام، تؤكد وصول مئات المضادات من نوع كوبرا إلى الفصائل في سوريا، ومصدرها أسواق أوروبا الشرقية بتمويل عربي.

بينما تناقلت صفحات ومواقع الكترونية صوراً لاستخدام مقاتلي تشكيلات الثوار في ريف درعا الغربي لصواريخ حرارية مضادة للطيران اليوم الإثنين (10 تشرين الأول/أكتوبر)، وتحدثت المصادر أن تلك الصواريخ تم إدخالها حديثاً إلى تشكيلات الثوار في المحافظة، في ظل خطط دول أصدقاء الشعب السوري في زيادة الدعم المقدم لها.

وقال القائد الميداني في الجيش الحر أحمد الزعبي لـ “كلنا شركاء” إنه بالفعل خلال الساعات الماضية تم استخدام صواريخ مضادة للطيران في ريف درعا الغربي، ولكن الصواريخ التي تم استخدامها هي من نوع (كوبرا) كانت تشكيلات الثوار قد حصلت عليها إبان سيطرتها على (اللواء 82) في مدينة الشيخ مسكين مطلع العام 2015.

وأضاف بأن الصواريخ التي حصلت عليها تشكيلات الثوار هي من الجيل القديم، فمداها لا يتجاوز 2500 متر، بينما ارتفاع الطيران الحربي الذي يقصف الأحياء السكنية يتجاوز 5000 متر، وهذا النوع من الصواريخ يتم استخدامه منذ العام 2013، حيث حصلت تشكيلات الثوار على كمية منه إبان سيطرتها على (اللواء 38) ببلدة صيدا شرقي درعا في شهر آذار/مارس من العام 2013، وحاولت الاستفادة منها، وخصوصاً عندما يحاول الطيران الحربي الإغارة على الأحياء السكنية من ارتفاعات منخفضة، وهي لا تعتبر مؤثرة كثيرا.

وأكد الزعبي أنه لا صحة لاستلام تشكيلات الثوار صواريخ حرارية من أي جهة، بعكس ما تم الترويج له خلال الساعات الماضية من خلال استغلال صورة الصاروخ اليوم.

ومن اللافت أن الغموض يكتنف ليس بمصدر الصواريخ فحسب، وبل حول ماهيتها، علما بأن هناك نوعين من صواريخ “كوبرا” – سوفيتية وسويسرية الصنع -، لكن كل هذه الصواريخ مضادة للدبابات، ولا يمكن استخدامها إلا ضد مروحيات تحلق على ارتفاعات منخفضة جدا.

ويبدو أن الحديث يدور في حقيقة الأمر عن صواريخ “ستريلا-2” (أو سام 7 أو “غرايل” وفق تصنيف حلف الناتو) الذي لسبب ما بدأ مسلحو المعارضة يطلقون عليها اسم “كوبرا”، وهي صواريخ مضادة للجو تطلق من على الكتف، وتستخدم لضرب أهداف ذات الارتفاع المنخفض، حيث يبلغ مدى الصاروخ 3700م بإرتفاع يصل إلى 1500م وبسرعة 430 مترا بالثانية.

وكان مسؤولون أمريكيون قد هددوا بأن “حلفاء واشنطن في المنطقة” سيبدؤون بتزويد المعارضة السورية بصواريخ حديثة مضادة للجو، ردا على انهيار الهدنة الأخيرة بسوريا. وتحدثت تقارير عن بدء التوريدات، ولا سيما إلى حلب، لكن المعارضة السورية نفت تلك الأنباء.

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شام تايمز

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