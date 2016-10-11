اردوغان يشن أعنف هجوم على العبادي:الجيش التركي سيشارك في معركة الموصل ..لست ندّي وعليك أن تلزم حدك فنحن سنفعل ما نشاء وعليك أن تعلم ذلك

تصاعدت حدة الاتهامات والسجالات بين أنقرة والحكومة العراقية، على خلفية انتشار القوات التركية في محافظة الموصل شمال العراق، حيث هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، مطالباً إياه بأن “يعرف حدوده”، مؤكداً أن الجيش التركي لن يأخذ الأوامر من العراق بشأن معسكر بعشيقة.

“أردوغان” وفي اجتماع لزعماء إسلاميين في إسطنبول شدد على أن الجيش التركي سيشارك في معركة الموصل على غرار معركة “جرابلس” في شمال سوريا، مؤكداً أن بلاده “ليست لديها مطامع ولو في شبر واحد من أراضي وسيادة غيرها”.

وقال أردوغان “لا يمكن أن نبقى متفرجين حيال ما يحدث في العراق ولا يمكن أن نصم آذاننا لدعوات أشقائنا هناك”.

وتوجه أردوغان إلى العبادي بالقول، “إنه يسيء إلي، وأقول له أنت لست ندي ولست بمستواي، وصراخك في العراق ليس مهما بالنسبة لنا على الإطلاق، فنحن سنفعل ما نشاء، وعليك أن تعلم ذلك، وعليك أن تلزم حدك أولاً”.

تصريحات أردوغان تأتي بعد يوم واحد من رد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، على نظيره العراقي، حيدر العبادي بشأن وجود القوات التركية في العراق، حيث قال “تعلم أولاً أن تمثل كل الشعب وتتحمل المسؤولية بأن تكون رجل دولة قبل أن تتحدث عن تركيا، نعاني منذ سنوات عديدة من مشاكل الأوضاع في سوريا والعراق، في الوقت الذي تدفع به تركيا ثمناً باهضاً للمشاكل في هاتين الدولتين”.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قد أكد مؤخراً أن حكومته المدعومة من إيران لن تسمح بمشاركة القوات التركية في عملية تحرير الموصل، محذر تركيا من أنها تخاطر بإثارة “حرب إقليمية” بالإبقاء على قوات في الأراضي العراقية.

وشهدت العلاقات التركية العراقية توتراً غير مسبوقاً، حيث تبادلا استدعاء السفراء واتخذت بغداد على إثر هذه الأزمة عدة إجراءات ضد أنقرة، في مقدمتها إغلاق الملحقية التجارية العراقية في تركيا، واستدعاء السفير العراقي هناك والطلب من الجامعة العربية ومجلس الأمن الاجتماع لبحث الوجود العسكري التركي في العراق، فضلاً عن إطلاق حملات لبعض القوى السياسية لمقاطعة البضائع التركية التي تغرق الأسواق العراقية، حيث وصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين في 2015 لتسعة مليارات دولار.

شام تايمز

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