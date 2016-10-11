حلب.. الثوار يحرّرون “احتيملات” ويقفون على مشارف “دابق”

أعلنت غرفة عمليات “حوار كلس” اليوم الثلاثاء أن قوات الجيش السوري الحر استطاع تحرير بلدة “احتيملات” بالكامل من يد تنظيم الدولة الإسلامية بريف حلب.

ونقلت مصادر متقاطعة أن الثوار اشتطاعوا تحرير البلدة ضمن عملية “درع الفرات” التي تغطيها تركيا جوياً، بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر التنظيم، في الوقت الذي اقتحم فيه الثوار بلدات كفرة، وصوران، وسط انهيارات في صفوف التنظيم.

وتأتي عملية تحرير “احتيملات” التي تقع تحت سيطرة التنظيم منذ ما يقارب عامين، بالتزامن مع التقدم الدراماتيكي الذي يحققه الثوار ضمن عملية “درع الفرات”.

وكانت فصائل الجيش السوري الحر المشاركة في عملية درع الفرات، أعلنت الأحد الماضي أن جميع المناطق الواقعة بين بلدات “أخترين – مارع – كفرغان” بريف حلب الشمالي الشرقي، أصحبت مناطق عسكرية، وذلك بعد أن سيطرت الخميس الفائت على بلدة اخترين الاستراتجية بريف حلب الشمالي.

وتأتي هذه الخطوات بعد مضي نحو شهرين على انطلاق عملية “درع الفرات” التي يقودها الجيش الحر بغطاء جوي تركي، حيث تم تحرير مدينة جرابلس صباح الخامس والعشرين من آب، ليتم تحرير عشرات البلدات والقرى والمدن جنوباً، وإلى الجنوب الغربي وصولاً إلى مارع، وأخيراً أخترين، واحتيملات، وسط توقعات بالوصول إلى مدينة الباب، معقل التنظيم بريف حلب الشرقي الشمالي.

شام تايمز

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