إيران تجتاز عقبة كوريا الجنوبية في تصفيات المونديال

حقق المنتخب الإيراني لكرة القدم، فوزا صعبا على ضيفه الكوري الجنوبي 1-0، باستاد آزادي في العاصمة طهران، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

أحرز الهدف الوحيد لإيران، سردار أزمون، مهاجم فريق روستوف الروسي، في الدقيقة 25 من بداية المباراة.

وضمن منتخب إيران بذلك صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن أوزباكستان الوصيف، بينما اكتفت كوريا الجنوبية بالمركز الثالث برصيد 7 نقاط، فيما تنتظر المراكز الثلاثة الأخيرة في المجموعة نهاية مباراة قطر وسوريا على استاد جاسم بن حمد.

كووورة

شام تايمز

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