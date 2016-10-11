“الأولمبية” تجرد بطلة روسية من الذهبية بسبب المنشطات

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم، الثلاثاء، تجريد بطلة رمي المطرقة الروسية تاتيانا ليسينكو من الميدالية الذهبية، التي أحرزتها في أولمبياد لندن 2012، بعدما ثبت بأثر رجعي تورطها في تعاطي المنشطات.

وأظهر إعادة تحليل عينة الدم للاعبة الروسية من أولمبياد لندن 2012 تورطها في تعاطي عقار تورينابول المحظور.

وتم تجريد ليسينكو 33، عاما، من إنجازها في مسابقة رمي المطرقة بالأولمبياد مع مطالباتها بإعادة الميدالية الذهبية التي حصلت عليه.

ومن المقرر أن تذهب الميدالية الذهبية إلى البولندية أنيتا فودارتشيك، التي نالت الفضية في أولمبياد لندن، لتكون الذهبية الثانية في مسيرتها بعد فوزها بذهبية رمي المطرقة في أولمبياد ريو دي جانيرو.

وستصعد الألمانية بيتي هيدلر، التي اعتزلت مؤخرا، إلى المركز الثاني لتحصد الفضية، فيما ستذهب الميدالية البرونزية إلى الصينية تشانج وينشيو.

كووورة

شام تايمز

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