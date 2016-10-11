(داعش) يهاجم في السويداء ويقطع طريقها إلى دمشق لساعات

هاجم تنظيم “داعش” خلال الليلة الماضية مواقع لقوات النظام في ريف السويداء الشمالي، كما نجح بقطع الطريق العام (السويداء-دمشق) لعدة ساعات بغية تأمين انتقال مجموعاته من مناطق سيطرته في منطقة اللجاة غرب هذا الطريق إلى مناطقه في ريف السويداء الشمالي الشرقي.

وأشارت شبكة (سويدا خبر) إلى أن التنظيم قطع طريق دمشق – السويداء بالحجارة والكتل الصخرية الكبيرة واستهدفه بشكل مباشر بقذائف الهاون لشل حركة المركبات عليه، وذلك عند منطقة “بيار الحمام” بعد قرية “الصورة الكبيرة”.

وأشار ناشطو الشبكة إلى أن قطع الطريق سمح لعناصر التنظيم بالانسحاب من منطقة “اللجاة” باتجاه معاقله في “تل صعد” بالبادية الشرقية، وذلك بعد اشتباكات مستمرة منذ صباح الأمس في منطقة “حوش حماد” مع فصائل الجيش الحر.

وأضافت الشبكة، أن قوات النظام مدعومة بميليشيات تابعة لها، حاولت تأمين الطريق وفتحه ما أدى إلى اشتباكات مع عناصر “داعش” التي استهدفت قوات النظام والطريق الدولي بشكل مباشر بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة.

وأشارت بدورها شبكة (السويداء الآن) إلى أن قوات النظام استهدفت مجموعة تابعة لتنظيم “داعش” كانت متجهة من منطقة اللجاة غربا باتجاه البادية شرقا بريف السويداء الشمالي الشرقي، وأدى الاستهداف، بحسب الشبكة الموالية، إلى مقتل خمسة من عناصر التنظيم وأسر أحدهم.

وتشهد منطقة “حوش حماد” في اللجاة المتاخمة لقرى السويداء، والخاضعة لسيطرة التنظيم، اشتباكات مع الجيش الحر بشكل شبه دائم.

شام تايمز

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