مع وصول عضو مجلس الشعب (محمد الماشي) .. 10 قتلى من عائلته بتفجير انتحاري بمنبج

قضى 11 شخصاً وأصيب آخرون بجروح مساء أمس الإثنين 10 تشرين الأول/أكتوبر، جراء تفجير انتحاري حزامه الناسف في مضافة في قرية الماشي التابعة لمدينة منبج بريف حلب والخاضعة لسيطرة ميليشيات (سوريا الديمقراطية)، بالتزامن مع وصول عضو مجلس الشعب “محمد خير الماشي” إلى قريته.

وأفاد ناشطون بأن انتحارياً فجر حزامه الناسف في مضافة لأحد أقرباء عضو مجلس الشعب “محمد خير الماشي”، وكان يستهدف “الماشي” إلا أنه أخطأ، وتسبب بمقتل 11 شخصاً بينهم 10 من عائلة الماشي، وواحد من قرية تل حوذان.

ووثق ناشطون أسماء الضحايا هم: (عبد الكريم الحسن الماشي، آسيا بنت عيسى الحسن الماشي، أحمد عبد الكريم الحسن الماشي، ستار الحسن الماشي، عيسى الحسن الماشي، زوجة ستار الحسن الماشي، محمد الستار الحسن الماشي، مصطفى الستار الحسن الماشي، حميد الزيدان الماشي، علي العبد الحميد الماشي، عبود الهلال من قرية تل حوذان).

وأكد ناشطون أن عضو مجلس الشعب “محمد خير الماشي” كان قد دخل إلى منطقة منبج التي تسيطر عليها ميليشيات (سوريا الديمقراطية) قبل عدة أيام، برفقة العقيد في قوات النظام “سمعان” (العقيد سمعان ضابط كان في سد تشرين 2008)، وقد تم افتتاح دائرة النفوس، ويتم تجهيز بناء الشرعية في منبج ليصبح مقراً للعقيد سمعان وممثلي النظام، وأنباء عن نية “محمد خير الماشي” والعقيد سمعان وبالتعاون مع ميليشيات (سوريا الديمقراطية) تشكيل حشد عشائري شبيه بقوات الدفاع الوطني التابعة لقوات النظام في الحسكة، وقوات حميدي الدهام (قوات الصناديد).

ونقلت مصادر ميدانية أن التفجير استهدف مكاناً لتجمع المدنيين قرب أحد الأفران، ما أدى إلى إصابات عديدة تم نقلها جميعاً إلى مشفى منبج الوطني لاحقاً.

ولم تحدد هوية الانتحاري بعد، رغم ان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي سارعوا إلى اتهام تنظيم الدولة، خاصة بعد أن المسيطر على “منبج” وبالتالي على “الماشي” هم مجلس منبج العسكري، التابع لتنظيم “سوريا الديمقراطية”.

ويحاول التنظيم التقدم في قرية دندنية شمال منبج، وقرية الماشي جنوبها، واستهدف الأخيرة بسيارة مفخخة صباح اليوم، بعد أن سيطرت “سوريا الديمقراطية” بشكل كامل على “منبج” عقب انسحاب تنظيم الدولة منها في آب الماضي.

ونشر ناشطون صوراً لما قالوا إنها لـ “وفد من شبيحة النظام من أهل قرية الماشي يزورون قريتهم بحماية قوات قسد”، كما نشر حساب “محمد خير الماشي” على الفيسبوك، تسجيلاً مصوراً لما قال إنه: “الشيخ محمد خير يستقبل بالزغاريد ورش الأرز والسكاكر وإطلاق العيارات النارية في سماء قرية الماشي أمام مضافتهم، دليل ع الفرحة بعودته وحضور كم هائل من وجهاء العشائر لاستقباله”.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها صفحة “تراب سوريا المقدس” على “فيسبوك”، حذّرت أمس، وقبل وقوع الانفجار، “الماشي” من دخول منبج، وطالبته بالخروج فوراً حفاظاً على حياته، فنشرت: “تنبيه هام… على محمد خير الماشي الخروج من قرية الماشي ومنطقة منبج فورا، لأن داعش لا عهد لها ولا ميثاق، والغدر والخيانة تجري في عروقهم، وفهمكم كفاية”.

وعقب التفجير، نشرت الصفحة: “منذ يومين حذرنا محمد خير الماشي من الدخول إلى منبج قرية الماشي، وها هو الإرهاب الداعشي يستهدف قرية الماشي بتفجير إرهابي، داعش تستهدف قرية الماشي إراهبي راح ضحيته عدد من القتلى والجرحى”.

شام تايمز

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