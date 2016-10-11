16 الجاري بدء تقديم الطلبات لمفاضلة التعليم الموازي للفرع العلمي عدا الاختصاصات الطبية

حددت وزارة التعليم العالي موعد تقديم الطلبات إلى مفاضلة التعليم الموازي للفرع العلمي عدا الاختصاصات الطبية للعام الدراسي 2016-2017 اعتبارا من السادس عشر من الشهر الجاري ولغاية العشرين منه وذلك في المراكز المعتمدة بجامعات “دمشق وحلب وتشرين والبعث والفرات وحماة وطرطوس”.

واشترطت الوزارة على الطالب المتقدم أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية -الفرع العلمي لعام 2016 حصرا حيث يتقدم الى مفاضلة التعليم الموازي بنفس دورة الشهادة الثانوية التي تقدم بها للمفاضلة العامة.

ويتقدم الطالب إلى المفاضلة بلغة أجنبية واحدة “إنكليزي أو فرنسي” يختارها ويسجلها في بطاقة المفاضلة ولا يشترط أن تكون نفس اللغة التي اختارها عند التقدم للمفاضلة العامة وبناء عليه يحسب المجموع من 2400 بعد طي درجة مادة التربية الدينية ويفاضل بناء على هذا المجموع لجميع الرغبات وللقسم المماثل للغة التي اختارها.

ويحق لجميع الطلاب السوريين ومن في حكمهم ممن تقدموا أو لم يتقدموا بطلباتهم إلى المفاضلة العامة وقبلوا أو لم يقبلوا بنتيجتها التقدم إلى هذه المفاضلة كما يحق ذلك للطلاب المقبولين في المفاضلات الخاصة التي أعلنت عنها الجامعات والمعاهد.

ويسمح لأبناء المواطنات السوريات المقيمات في سورية المتزوجات من غير “السوريين أو من في حكمهم” الذين درسوا مرحلة التعليم الأساسي “الحلقة الثانية” والمرحلة الثانوية حتى حصولهم على الشهادة الثانوية العامة السورية وكانت الأم مقيمة في سورية خلال فترة دراسة ابنها بالتقدم لهذه المفاضلة ويعاملون معاملة الطلاب السوريين من حيث الرسوم الجامعية كما يشترط على الطلاب الراغبين في تدوين رغبة أحد المعاهد أن يكونوا من مواليد عام 1993 وما بعد.

وبينت الوزارة أنه عند قبول الطالب في إحدى الكليات المفتتحة في فروع الجامعات يسمح له بالتحويل المماثل فيما بينها حصرا في السنة التالية للتسجيل كما يسمح له بالتحويل المماثل إلى الجامعات الحكومية السورية شريطة أن يكون محققا مجموع الدرجات المطلوب للقبول في الجامعة التي يرغب بالتحويل إليها في العام الدراسي الذي قبل فيه الطالب مع مراعاة شروط وقواعد التحويل المماثل.

وأشارت الوزارة إلى أن الطلاب المقبولين في جامعة الفرات في دير الزور من الحاصلين على الشهادة الثانوية من إحدى المحافظات الشرقية لا يسمح لهم بالتحويل المماثل إلى الجامعات الأخرى إلا إذا كانت درجاتهم في سنة القبول تخولهم الالتحاق بالجامعة المراد التحويل إليها.

ولفتت الوزارة الى تخصيص نسبة 70 بالمئة من الأعداد المقررة للقبول في بعض الكليات والأقسام المفتتحة في فروع الجامعات بالمحافظات لأبناء هذه المحافظات بمفاضلة التعليم الموازي وفق مصدر الشهادة الثانوية.

ويسدد الطالب الراغب في التقدم إلى مفاضلة التعليم الموازي مبلغ 25000 ليرة سلفة في أحد المصارف المعتمدة المذكورة بالمفاضلة وتحتسب من قيمة رسم الخدمات الجامعية حين إنجاز الطالب لمراحل تسجيله في الكلية أو القسم أو المعهد الذي قبل فيه ولا ترد في حال قبوله وفق تسلسل رغباته المسجلة في بطاقة المفاضلة واستنكافه عن التسجيل خلال الفترة التي ستحدد للتسجيل النهائي وتعاد هذه السلفة للطالب إذا كانت جميع رغباته مرفوضة.

وحددت الوزارة رسوم الخدمات الجامعية التي تسدد سنويا ب110 آلاف ليرة لكليات الهندسة بفروعها كافة والفنون الجميلة والفنون الجميلة التطبيقية و60000 ليرة للزراعة والطب البيطري و45 ألف ليرة لكليات العلوم و40 ألف ليرة لكليات الآداب بأقسامها والشريعة و50 ألف ليرة لباقي الكليات وللمعاهد الملتزمة التقاني للخطوط الحديدية بحلب والتقاني للنفط والغاز في الرميلان وحمص وبانياس و35 ألف ليرة للمعاهد التقانية طب الأسنان تعويضات سنية والحاسوب والعلوم السياحية والفندقية والطبية والصحية و30 ألف ليرة لباقي المعاهد ولا يعتبر الطالب مسجلا إلا بعد تسديد الرسوم المطلوبة للتسجيل.

وكانت الوزارة أصدرت أمس مفاضلة التعليم الموازي للفرع العلمي عدا الاختصاصات الطبية للعام الدراسي 2016-2017 وبينت الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة للتسجيل في الجامعات والمعاهد السورية.

شام تايمز

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