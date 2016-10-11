محدث .. أسعار الذهب و العملات .. المركزي: الدولار بـ517.43..  الثلاثاء 11 \ 10 \ 2016

حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بـ 43ر517 ليرة كسعر وسطي للمصارف و42ر517 ليرة لمؤسسات الصرافة.

وحدد المصرف في قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عنه اليوم سعر صرف الدولار مقابل الليرة لتسليم الحوالات الشخصية بـ 85ر514 ليرة سورية.

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية حسب القائمة 80ر578 ليرة كسعر وسطي للمصارف و79ر578 ليرة لمؤسسات الصرافة و13ر573 ليرة لتسليم الحوالات الشخصية.

شراء مبيع غرام الذهب عيار 21 19400 الدولار 537 540 اليورو 602 605 الليرة التركية 180 182 الدرهم الإماراتي 144 146 الجنيه المصري 59 60 الريال السعودي 142 144 الدينار الأردني 761 765

شام تايمز

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