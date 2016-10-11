مستشار النمسا : الحدود مع إيطاليا ستظل مفتوحة

أكد المستشار النمساوي كريستيان كيرن، أن الحدود بين بلاده وإيطاليا على معبر برينر الحدودي ستظل مفتوحة في ظل أزمة اللجوء.

وقال كيرن في تصريحات خاصة للقناة التليفزيونية الإيطالية “راي 3″ الاثنين، إن الحدود على هذا المعبر سوف تظل كما هي، ويعني ذلك أنها ستبقى مفتوحة بدون ضوابط كبيرة.

وأشار إلى إيطاليا تقوم بـ “عمل ممتاز″ فيما يتعلق بأعمال المراقبة، مؤكدا أن معبر برينر لم يكن أبداً جداراً، ولن يكون كذلك مطلقاً.

يذكر أن النمسا اتهمت إيطاليا لفترة طويلة بأنها تسمح للمهاجرين بمواصلة السفر دون قيد باتجاه الشمال ، لذا كانت تدرس إعادة إدخال مراقبة على الحدود على المعبر.

ولكن الاستعدادات الملموسة الوحيدة تمثلت حتى الآن في التحديد الدقيق للحدود، وبناء أساس لسقف على الطريق السريع، كي يتسنى لأفراد الشرطة القيام بمهامهم في أحوال الطقس السيئة.

(DPA)

شام تايمز

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