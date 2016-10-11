ألمانيا : الكنائس تحذر من الدعاية ضد المسلمين

انتقد رئيس مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في ألمانيا، الكاردينال راينهارد ماركس الدعاية التي تحط من المسلمين وقال بهذا الصدد :”إنه لأمر فظيع تصوير الإسلام وكل المسلمين كخطر، وخلق أجواء مشحونة بذالك”.

وجاءت تصريحات الكاردينال ماركس في حوار مزدوج إلى جانب رئيس مجلس الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا هاينريش بيدفورد ـ شتروم.

وقال الممثل الأعلى للكنيسة الإنجيلية: “لو اعتمدت في صورتي عن الإسلام، على التلفزيون فقط، حيث تطغى التقارير بشأن مقاتلي الدولة الإسلامية، الذين يقتلون الناس ويستندون في ذلك على الله، آنذاك سأخاف أيضا من الإسلام”.

وأجرى الحوار وكالة الصحافة الإنجيلية (إ.ب.د) بالتعاون مع وكالة الأنباء الكاثوليكية (ك.إن.أ) الألمانيتين، بمناسبة مرور نصف قرن على انطلاق الحركة الإصلاحية في الكنيسة المسيحية.

(DW)

شام تايمز

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