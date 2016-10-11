بالفيديو .. طالب روسي يهاجم الأستاذ بالصف و الزملاء يفضون الاشتباك

أظهر فيديو تم تسريبه على شبكات التواصل الاجتماعي لحظة صادمة هاجم فيها طالب أستاذه داخل الصف، في إحدى المدارس الروسية، كرد فعل متسرع عندما نزع الأستاذ سماعته من أذنه، بينما تدخل الزملاء لتهدئة الطالب المنفعل وفض الاشتباك.

وبدأ الفيديو، المنشور على موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بالأستاذ وهو يتحدث إلى الطالب محاولاً لفت انتباهه لما يقول، حيث أمره أن يزيل السماعة من أذنه، بينما ضحك الزملاء لعدم استجابة زميلهم.

إلا أن الطالب كان منشغلاً بمشاهدة شيء ما على جواله، كما أنه لم يسمع صوت أستاذه نظراً لوجود السماعة في أذنه، فما كان من الأستاذ إلا أن جذب السماعة بشدة ليلفت انتباه تلميذه.

ووفقاً لقناة العربية ، ردة فعل الطالب جاءت سريعة وعنيفة جداً، حيث هاجم أستاذه وأخذ يسدد له اللكمات في وجهه، وتدخل الزملاء في محاولة لفض الهجوم وتهدئة زميلهم، فاقتادوه بعيداً عن الأستاذ.

وبحسب الصحيفة، فقد رفض الأستاذ أن يقدم أي شكوى للشرطة ضد التلميذ.

شام تايمز

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