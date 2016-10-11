دمشق : معارك عنيفة و مستمرة بين الفصائل المعارضة و تنظيم ” داعش ” في القلمون

تشهد منطقة القلمون بريف دمشق مواجهات عنيفة بين مقاتلي الجيش السوري الحر وعناصر تنظيم “داعش”.

وقال قائد عسكري في فصائل الجيش السوري الحر لوكالة الأنباء الألمانية إن “اشتباكات عنيفة جداً اندلعت صباح الأحد بين فصائل الجيش الحر (كتائب احمد العبدو) وعناصر تنظيم داعش عند أطراف جبل النقب والخندق والجبل الشرقي وفي القلمون الشرقي في ريف دمشق”.

وأضاف أن فصائل الثوار دمرت عددا من السيارات التابعة للتنظيم بقذائف صاروخية وأن قتلى وجرحى سقطوا في صفوفهم.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن مواجهات أخرى اندلعت بين مسلحين من جيش الإسلام ومقاتلي داعش حيث قصف مقاتلو جيش الاسلام مواقع داعش بالمدفعية الثقيلة قرب جبل الإشارة في القلمون الشرقي في ريف دمشق.

(DPA)

شام تايمز

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