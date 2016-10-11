اتفاق على وقف الاقتتال بين أحرار الشام وجند الأقصى .. وهذه أهم البنود

توصلت حركة أحرار الشام الإسلامية وجبهة فتح الشام إلى اتفاق يقضي بحل الخلاف ووقف الاقتتال الدائر بين الأحرار وفصيل جند الأقصى وفق عدة بنود.

وجاء في البيان الذي وقع عليه زعيم جبهة فتح الشام “أبو محمد الجولاني” ونائب القائد العام في حركة أحرار الشام الإسلامية “أبو عمار العمر”، إن الاتفاق المبرم بين الجانبين يجب أن يتم بعدة مراحل:

– أن يلتزم الجميع بالوقوف الفوري والمباشر لإطلاق النار، ويتم فتح جميع الطرقات المغلقة.

– أن يتم الإفراج الفوري خلال 24 ساعة عن جميع المحتجزين مع كامل أماناتهم ويستثنى من ذلك من عليه دعوى ارتباط بجماعة تنظيم الدولة، فيحال وقتها إلى اللجنة القضائية.

– تشكيل لجنة قضائية مؤلفة من قاضيين من طرف جبهة فتح الشام وأحرار الشام وذلك للنظر في الدعاوى المقدمة من أي طرف سواء في دعاوى القتل وفي مقدمتها حادثة مقتل قائد حركة أحرار الشام في قطاع حماة “أبو منير الدبوس” وحادثة كفرسجنة.

– تعتبر بيعة جند الأقصى لجبهة فتح الشام حلاً لكيان جند الأقصى واندماجاً كاملاً في جبهة فتح الشام، وهذا يعني دفع إعادة تشكيل هذا الكيان مستقبلاً في مسمى جديد.

– يعود الوضع في سرمين على ما كان عليه قبل الحوادث الأخيرة وتتولى جبهة فتح الشام إدارة الحواجز التي كانت لجماعة جند الأقصى وتخضع المناطق الأخرى للاتفاق.

وكان جند الأقصى أعلن أمس الأحد أنه قدم بيعته لجبهة “فتح الشام” (النصرة سابقاً) وذلك على خلفية التداعيات الأخيرة والاشتباكات التي حصلت بينه وبين حركة “أحرار الشام” في ريفي إدلب وحماة والتي سقط خلالها قتلى من الجانبين.

شام تايمز

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