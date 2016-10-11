الممثل الأمريكي بن ستيلر يتعافى من سرطان البروستات

كشف الممثل الاميركي بن ستيلر انه شفى من سرطان البروستات الذي شخصت اصابته به قبل سنتين.

وأوضح الممثل والمنتج بن ستيلر البالغ خمسين عاما خلال برنامج “ذي هاورد سترن شو” انه محظوظ بشفائه اذ ان المرض شخص مبكرا من خلال فحوصات وقائية. وقال بن ستيلر المعروف بادواره الكوميدية انه يكشف عن مرضه لحث الرجال على اجراء فحوصات قبل العمر المطلوب عادة في هذا المجال اي خمسين عاما، بفضل تحليل بسيط للدم.

واوضح ستيلر الذي رافقه طبيبه “لو لم اجر هذا الفحص الذي طلب مني طبيبي ان اجريه منذ سن السادسة والاربعين لما عرفت اني مريض ولن اكون حاضرا هنا الان”.

وقال الممثل ان الشيء الاول الذي قام به بعدما شخصت اصابته هو دخول الانترنت لمعرفة المزيد عن المرض وعن اشخاص اصيبوا به من قبل. وقد عانى الممثل روبرت دي نيرو الذي مثل معه في فيلم “ميت ذي بارنتس” من سرطان البروستات ايضا.

وأوضح ستيلر ان دي نيرو ساعده وقد خضع الممثل في نهاية المطاف لعملية جراحية ، وسرطان البروستات هو ثاني أكثر السرطانات حصدا للارواح في الولايات المتحدة في صفوف الرجال ، وهو يطال رجلا من كل سبعة رجال على ما تفيد “اميركان كانسير سواسايتي” ، ومن أفلام بن ستيلر الشهيرة “ذير ايز سامثينغ اباوت ماري” وزولاندر” و”نايت آت ذي ميوزيوم”.

( AFP )

شام تايمز

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