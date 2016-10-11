روسيا وتركيا تتفقان على دعم مبادرة دي ميستورا بشأن حلب وايصال المساعدات للمدينة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, يوم الاثنين, انه تم الاتفاق, مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان , على بذل الجهود من اجل دعم مبادرة المبعوث الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا بشان سحب عناصر “جبهة النصرة” من شرق حلب.

واضاف بوتين, في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان, في أسطنبول, انه “تم الاتفاق ايضا على موضوع إيصال المساعدات إلى حلب ولكن تواجهنا مشكلة ضبط أمن هذه المساعدات”.

وشدد بوتين على انه “في حال ادخال المساعدات الى حلب, فيجب ابعاد مسلحين المعارضة وقوات النظام من أطراف طريق الكاستيلو”.

وتشهد عدة احياء في حلب تصعيدا عسكريا وغارات جوية مكثفة, اسفرت عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح, ,وذلك بعد إعلان الجيش النظامي بدء عملية عسكرية في حلب, الأمر الذي أثار احتجاجات دولية ومناشدات بوقف القصف وادخال مساعدات, وسط عجز لمجلس الامن عن تبني قرار حول حلب, فيما قدم الموفد الامي الى سوريا مبادرة حول حلب تقضي بخروج مسلحي النصرة عن احياء المدينة الشرقية, الامر الذي رفضته المعارضة.

واضاف بوتين ان موسكو وانقرة ترغبان “بوقف وقف الدم الذي يسيل في سوريا وتسريع الوصول إلى حل سياسي هناك”.

من جانبه , قال اردوغان انه “تم تكليف وزراء الخارجية والدفاع ومدير جهاز المخابرات للاجتماع مع نظرائهم الروس للوصول لنتائج في الملف السوري”.

وأضاف اردوغان “ناقشنا مع الرئيس بوتين العديد من التطورات في سوريا ابرزها مدينة حلب وكيفية ايصال المساعدات الإنسانية وعملية درع الفرات”.

وتاتي زيارة بوتين الى اسطنبول, بعد شهرين على زيارة قام بها الرئيس التركي الى سان بطرسبرغ , بعد أزمة دبلوماسية استمرت أشهراً, والتقى حينها الرئيس الروسي وتم الاتفاق على ان هدف بلديهما مطابق حول الملف السوري, رغم اختلاف وجهات النظر.

واتفقت موسكو وانقرة آب الماضي، على تطبيع العلاقات الثنائية ، بعد تلقي بوتين رسالة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتذر فيها عن مقتل الطيار الروسي قائد قاذفة سو-24 التي أسقطها سلاح الجو التركي في أجواء سوريا منذ شهر تشرين الثاني الماضي.

شام تايمز

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