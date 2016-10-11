من جديد .. اطباء بلا حدود تطالب بفتح ممرات امنة في حلب .. بان كيمون يطالب مجلس الأمن بالعمل على وقف القصف وحماية السكان في حلب

طالبت منظمة “اطباء بلا حدود”, يوم الاثنين، بوقف “الغارات الجوية العشوائية” على حلب الشرقية، لإجلاء الجرحى والمرضى، وللسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول.

وقال رئيس المنظمة كارلوس فرانسيسكو, في بيان, نشرته المنظمة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, “لقد تخلى العالم عن سكان حلب – العالم كله يشاهد المدينة بينما يتم تدميرها، ولا يحرك أحد ساكناً لوضع حد لذلك.”.

واضاف البيان “يتحدث جميع الأطباء العاملين معنا هنا والذين لا يستطيعون العودة إلى حلب عن الكادر الطبي وسكان حلب الشرقية بنفس مقدار الألم.. ويقولون هم يعانون هناك ونحن نبكي هنا”, لافتا الى ان “عدد الاطباء المتبقيين والذين يعملون في حلب الشرقية يبلغ 35 طبيبا”.

وكانت منظمة “الصحة العالمية”, طالبت مؤخرا , بفتح ممرات امنة من اجل اخراج المرضى والمصابين في شرق حلب لمعالجتهم, كما دعا المبعوث الأممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا، خلال جلسة لمجلس الامن ، النظام السوري الى السماح بإجلاء المرضى في المدينة.

وشهدت عدة احياء في حلب خلال الايام الماضية القليلة تصعيدا عسكريا وغارات جوية مكثفة, اسفرت عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح, وحدوث اضرار مادية, وذلك بعد إعلان الجيش النظامي بدء عملية عسكرية في حلب,

وعبر فرانسيسكو عن “خيبة امله” لمايجري في حلب, قائلا ” فقدنا القدرة على المساعدة بأي طريقة مجدية”.

وتخضع احياء حلب الشرقية لسيطرة فصائل معارضة، في حين يفرض النظامي عليها حصاراً مطبقاً، وتحديدا بعد سيطرته على طريق الكاستيلو، الطريق البري الوحيد للامداد .

يشار الى ان “أطباء بلا حدود “تدعم ثمانية مستشفيات في حلب الشرقية، وتدير ستة مرافق صحية في أنحاء الشمال السوري، كما تدعم أكثر من 150 مركزاً صحياً آخر في أنحاء سوريا، ويقع الكثير منها في مناطق محاصرة، بحسب ما اعلنته المنظمة.

بان يطالب مجلس الأمن بالعمل على وقف القصف وحماية السكان في حلب

طالب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون, يوم الاثنين, مجلس الامن الدولي , بالعمل على “وقف القصف وحماية السكان في حلب”.

وجدد بان كى مون، في تصريحات, نشرتها وسائل اعلام, الدعوة “لإحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

وكان بان كي مون دعا الشهر الماضي, الى احالة الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية, خلال جلسة طارئة لمجلس الامن الدولي خصصت لبحث الوضع بحلب.

وتعرضت عدة احياء في مدينة حلب لقصف جوي, مما ادى الى سقوط قتلى , وخروج مشاف ميدانية , وحدوث اضرار مادية بالبنى التحتية.

وجاء التصعيد العسكري في حلب , بعد إعلان الجيش النظامي بدء عملية عسكرية في الاحياء الشرقية من المدينة, فيما ابدت الحكومة السورية استعدادها تأمين سلامة من يرغب بالخروج من أحياء حلب الشرقية، ومن ضمنهم المسلحين، على أن يتم إفساح المجال لهم الاختيار بين تسوية أوضاعهم أو التوجه لأماكن أخرى يختارونها.

ولاقت الاحداث التي شهدتها مدينة حلب ادانات دولية واسعة ومناشدات بضرورة وقف القصف وادخال مساعدات انسانية لانهاء ماوصفوه بالكارثة والمآساة”, كما عجز مجلس الامن عن التوصل لقرار من شأنه أن يوقف الأعمال القتالية في حلب وتسهيل ايصال المساعدات الإنسانية لسكانها

شام تايمز

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