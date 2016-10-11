حكم بخلع سعودية لعدم ” تكافؤ النسب ” .. و الزوج يستأنف

أصدر قاضي محكمة العيينة امس الأحد حكماً يقضي بخلع زوجة عن زوجها في قضية “تكافؤ النسب” التي أثارت جدلا في الفترة السابقة، حيث اعترض ذوي الزوجة بنسب زوجها لأنه أقل منهم، وحكم لهم القاضي بذلك.

واستأنف محامي الزوج الحكم للمرة الثانية، وعلل المتحدث الرسمي لوزارة العدل المستشار منصور القفاري موقف الوزارة بنظر مثل هذه القضية بأن “الخاطب مارس الغش والتدليس في المعلومات التي قدمها عن نفسه، وتم تزويجه بناء عليها”.

ووفق ما اوردت قناة العربية ، تنشأ دعاوى تكافؤ النسب عادة لكون الزوجين من نَسبين مختلفين، كأن ينتسب أحد الزوجين لقبيلة أو عائلة ما، وينتسب الطرف الآخر لقبيلة أو عائلة أخرى جرى العرف على أن أتباعها لا يقبلون التصاهر إلى عائلة الطرف الآخر.

يذكر أن الزوجة كانت ظهرت في مقطع فيديو مطالبة بإنصافها بعد صدور حكم من محكمة العيينة بالرياض بتفريقها عن زوجها المرابط في الحد الجنوبي، بدعوى عدم تكافؤ النسب، بعد رفع أعمامها وأخوالها دعوة ضدها عقب كسبها قضية عضل رفعتها ضد والدها.

شام تايمز

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