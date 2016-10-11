مدرب إنجلترا يتخذ قرارًا تاريخيًا مع روني .. روني يتحدى الصافرات

أعلن جاريث ساوثجيت مدرب المنتخب الإنجليزي، استبعاد قائد الفريق واين روني، من تشكيلته لمواجهة سلوفينيا غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة السادسة، بتصفيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وأوضح ساوثجيت، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين: “قراره بجلوس روني، على مقاعد البدلاء، لا يتعلق بمستوى اللاعب، بل لأسباب تكتيكية”، مؤكدًا أن نجم مانشستر يونايتد، كان ملتزمًا وظهر بأداء مميز للغاية خلال مباراة مالطة، السبت الماضي.

وأضاف ساوثجيت: “درست جيدًا طريقة لعب منتخب سلوفينيا، ورأيت أنه من الأفضل أن يجلس روني على مقاعد البدلاء، وتحدثت معه كثيرًا ليلة أمس؛ لإبلاغه بالقرار، وتقبله بصدر رحب، وتعامل معه باحترافية شديدة للغاية”.

وأكد ساوثجيت، أن واين روني، سيبقى قائدًا لمنتخب إنجلترا طوال توليه المسئولية، مشيرًا إلى أن جوردان هندرسون، لاعب وسط ليفربول، سيحمل “الشارة” في مباراة سلوفينيا.

وتعرض روني لصيحات استهجان، من قطاع من جماهير إنجلترا في الدقائق الأخيرة من الفوز (2 ـ0)على مالطا، في التصفيات على ملعب ويمبلي.

وروني، هو أكثر لاعب في غير مركز حراسة المرمى، تمثيلاً لمنتخب أنجلترا، إذ خاض 117 مباراة، كما أنه الهداف التاريخي لمنتخب بلاده، لكن مستواه المتذبذب مؤخرًا تسبب له في انتقادات.

وسجل اللاعب، هدفا واحدًا فقط في 12 مباراة هذا الموسم، كما هز الشباك مرة واحدة فقط في آخر سبع مواجهات دولية.

من جانبه، قال روني: “إنها كرة القدم. لديه (ساوثجيت) 23 لاعبًا يختار منهم”.

وأضاف “لعبت 13 عامًا بلا توقف لصالح المنتخب الإنجليزي، وبذلت قصارى جهدي، ويأتي وقت لا تكون فيه الخيار الأول. إنها فرصة للاعبين آخرين”.

ويعد جلوس واين روني، على مقاعد البدلاء، قرار تاريخي؛ لأنها ستكون المرة الأولى منذ 13 عامًا، التي يتم فيها استبعاده من التشكيلة الأساسية لمنتخب الأسود الثلاثة.

روني يتحدى صافرات الاستهجان

أغلق واين روني، قائد منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد، الباب أمام إمكانية اعتزاله اللعب الدولي، متحديا بذلك رغبة الجماهير الإنجليزية التي أطلقت صافرات الاستهجان ضده في ملعب ويمبلي خلال مباراة مالطة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

وقال روني، الذي لن يبدأ مباراة سلوفينيا المقرر لها غدا، الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، الإثنين، “للأسف، حان الوقت لاستبعادي من التشكيلة الأساسية لأول مرة بعد مسيرة طويلة امتدت 13 عامًا، لكني فخور للغاية بتمثيل منتخب بلدي، سواء شاركت أساسيًا أو جلست على مقاعد البدلاء”.

وأضاف صاحب الـ30 عاما “لم أفكر في الاعتزال على الإطلاق، لأن خططي واضحة مع كرة القدم واضحة، ولن أغيرها، بل أنا سعيد للغاية بالانضمام لمنتخب إنجلترا، وأسعى لأكون جاهزًا للمشاركة في أي وقت”.

وعن صافرات الاستهجان ضده في مباراة مالطة، قال قائد منتخب الأسود الثلاثة “بكل صدق، لم ألتفت إليها، إلا أنها باتت جزءًا من كرة القدم في السنوات الأخيرة، وكنت مهتمًا فقط بأداء مهامي في الملعب، لذا لا تعليق على ما حدث”.

وأشار الفتى الذهبي للكرة الإنجليزية إلى أنه مستعد للعب في أي مركز يريده المدير الفني، سواء خلف المهاجمين، أو في المركز المهاجم الصريح، لتسجيل الأهداف.

وأشاد روني بزميله جوردان هندرسون، وقدرته على القيام بمهام قائد منتخب إنجلترا، بفضل الخبرة التي اكتسبها لشغل نفس الدور في ليفربول بعد رحيل قائده ستيفن جيرارد.

كووورة

شام تايمز

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