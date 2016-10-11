فرنسا تتخطى هولندا على ملعبها وفوز عريض للسويد على بلغاريا

حقق المنتخب الفرنسي فوزاً ثميناً بهدف نظيف على حساب مضيفه المنتخب الهولندي اليوم الأحد في المرحلة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي وأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بول بوغبا الذي سدّد بقوة في الدقيقة 30 ليمنح بلاده ثلاث نقاط ثمينة.

ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة، فيما تراجع المنتخب الهولندي إلى المركز الثالث بعد أن تجمد رصيده عند 4 نقاط.

ولحساب المجموعة ذاتها، تفوق المنتخب السويدي على ضيفه البلغاري بثلاثية نظيفة تداول على تسجيلها أولا تويفونن (39) وأسكار هيليمارك (45) ووفيكتور ليندولف (58).

ورفع المنتخب السويدي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف فرنسا المتصدرة، فيما تجمد رصيد المنتخب البلغاري عند 3 نقاط في المركز الرابع.

وفي المواجهة الثالثة من منافسات المجموعة، اكتفى المنتخب البيلاروسي خامس الترتيب بالتعادل 1-1 على أرضه أمام منتخب لوكسمبورغ الأخير.

صاروخ بوجبا يعطل طواحين هولندا في عقر دارها

انتزع المنتخب الفرنسي فوزا صعبا من مضيفه الهولندي بنتيجة 1-0، اليوم، الإثنين، على ملعب أمستردام أرينا، في المرحلة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم (روسيا 2018).

ويدين المنتخب الفرنسي بالفضل في هذا الفوز للاعبه بول بوجبا، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لم يتمكن الحارس من إبعادها.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى وسرعان ما سيطر المنتخب الفرنسي على مجريات اللعب بحثا عن تسجيل هدف مبكر يريح أعصاب لاعبيه، في الوقت نفسه تراجع المنتخب الهولندي لوسط ملعبه واعتمد على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة.

وكشر المنتخب الفرنسي عن أنيابه الهجومية في الدقيقة 12 عندما سدد كيفين جاميرو كرة قوية لكن مارتن ستيكلينبورج حارس هولندا تألق وأمسك بها.

وانحصر اللعب في وسط الملعب بعدما نشط المنتخب الهولندي قليلا وبادل المنتخب الفرنسي الهجمات لكن الخطورة اختفت تماما على المرميين حتى جاءت الدقيقة 30، والتي شهدت الهدف الأول للمنتخب الفرنسي عندما سدد بوجبا كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك المنتخب الهولندي.

وبعد الهدف أصبحت المباراة سجالا بين الفريقين لاسيما وأن المنتخب الفرنسي رفض التراجع للدفاع وواصل بحثه عن الهدف الثاني فيما حاول المنتخب الهولندي إحراز هدف التعادل.

وفي الدقيقة 38 سدد ديميتري باييه كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها ستيكلينبورج.

وفي الدقيقة 43 لعبت ضربة ركنية داخل منطقة جزاء المنتخب الهولندي أبعدها الدفاع الفرنسي لتتهيأ أمام دافي كلاسين ليسدد كرة قوية اصطدمت بيد لوران كوسيليني مدافع فرنسا داخل منطقة الجزاء وطالب لاعبو المنتخب الهولندي احتساب ضربة جزاء لكن الحكم تغاضى عن احتسابها.

ولم تشهد الدقائق الأخيرة من هذا الشوط أي جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم فرنسا على هولندا.

ومع بداية الشوط الثاني كثف المنتخب الهولندي من هجماته في محاولة لتعديل النتيجة وسط دفاع مستميت من جانب المنتخب الفرنسي الذي حاول شن هجمات على مرمى المنافس.

وفي الدقيقة 46 سدد فينسنت يانسن كرة قوية من الناحية اليسرى لكن كرته اصطدمت بالشباك الخارجية لهوجو لوريس حارس فرنسا.

ورد المنتخب الفرنسي على تلك الهجمة في الدقيقة 55 عندما انطلق ممفيس ديباي لاعب المنتخب الهولندي من الناحية اليسرى، وحاول مراوغة الدفاع لكن دفاع فرنسا استخلصها منه، وأبعدها لتصل إلى أنطوان جريزمان ليمررها إلى بوجبا الذي أرسلها للناحية اليسرى إلى ماتويدي وسدد كرة قوية اصطدمت بالدفاع الهولندي.

وفي الدقيقة 62 انطلق ريك كارسدورب وأرسل كرة عرضية داخل منطقة جزاء المنتخب الفرنسي قابلها يانسن بتسديدة مباشرة لكن كرته علت العارضة.

واستمرت محاولات المنتخب الهولندي في الدقائق المتبقية لإحراز هدف التعادل ولكن مدافعي المنتخب الفرنسي تألقوا وتمكنوا من إفساد كافة هجمات المنتخب الهولندي لتمر الدقائق دون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز المنتخب الفرنسي 1-صفر.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز المنتخب السويدي على ضيفه البلغاري، وتعادل بيلاروسيا (روسيا البيضاء) مع لوكسمبورج.

وواصل المنتخب السويدي انطلاقته في التصفيات بتغلبه على بلغاريا بثلاثة أهداف نظيفة سجلها أولا تويفونين وأوسكار هيلجيمارك وفيتور لينديلوف في الدقائق 39، والأخيرة من الشوط الأول و58.

وتعادل منتخبا بيلاروسيا ولوكسمبورج 1-1، حيث تقدم منتخب بيلاروسيا بهدف سجله بافيل سافيتسكي في الدقيقة 80، وتعادل أرولين يواخيم لمنتخب لوكسمبورج في الدقيقة 85.

وبهذه النتائج تصدر المنتخب الفرنسي المجموعة برصيد سبع نقاط بفارق الأهداف أمام المنتخب السويدي الذي قفز للمركز الثاني، بينما تراجع المنتخب الهولندي للمركز الثالث برصيد أربع نقاط.

وجاء المنتخب البلغاري في المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط، وحل منتخب بيلاروسيا في المركز الخامس برصيد نقطتين، فيما حصل منتخب لوكسمبورج على أول نقطة له ليظل في المركز السادس الأخير.

شام تايمز

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