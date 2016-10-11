انتظروا متصفح “كروم” خفيفاً على الذاكرة

تقترب شركة غوغل من حل مشكلة مهمة بمتصفح الويب التابع لها، كروم، وهي الاستهلاك الكبير لذاكرة الوصول العشوائي على الحواسب الشخصية، والتي تتسبب في بطء الأجهزة عند فتح الكثير من الصفحات معاً.

وعمل فريق كروميوم التابع لعملاقة التقنية الأميركية والمسؤول عن تطوير المتصفح على تحسينه، وهو يستعد لإطلاق الإصدار 55 من كروم الذي سيقلل استهلاك الذاكرة بنسبة 50% مقارنة بالإصدار الحالي 53.

ولتحقيق ذلك، سيتضمن الإصدار 55، المقرر إطلاق النسخة النهائية منه يوم 6 كانون الأول/ديسمبر القادم، محرك جافاسكريبت جديداً، وذلك لتقليل استهلاك الذاكرة من قبل المواقع التي تحوي الكثير من شيفرات الجافاسكريبت.

وأجرت غوغل تجارب على بعض المواقع الشهيرة، مثل إيمجور، وريديت، وتويتر، ونيويورك تايمز، ويوتيوب، وأظهرت النتائج تحسناً في استهلاك الذاكرة بنسبة 50% بالمتوسط، وهو ما يعد تحسناً مهماً.

ويعاني متصفح كروم، الذي تجاوز عدد مستخدميه المليار في شهر نيسان/أبريل الماضي، من مشكلة الاستهلاك المفرط للبطارية، وهو ما تم حله قبل وقت قريب، ولذاكرة الوصول العشوائي، لذا سيأتي الإصدار الجديد لتقديم تجربة فضلى للمستخدمين الذين يفتحون الكثير من التبويبات أو أصحاب الذواكر المنخفضة التي تقل عن 1 غيغابايت.

ويُنتظر إطلاق النسخة النهائية من كروم 55 يوم 6 كانون الأول/ديسمبر القادم، ويمكن تنزيل النسخة التجريبية منه من موقع المتصفح على الإنترنت.

البوابة العربية للأخبار التقنية

شام تايمز

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