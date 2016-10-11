صاحب “السويتر” الأحمر الذي اجتاح مناظرة كلينتون وترامب .. استطلاع CNN: كلينتون تفوز بالمناظرة الثانية أمام ترامب .. تتقدم على ترامب بعد الفضائح

عقب المناظرة الثانية مساء الأحد بين المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون ونظيرها الجمهوري دونالد ترامب، ثار السؤال التقليدي: من الفائز؟ أميركا والعالم ومواقع التواصل الاجتماعي احتفت بمواطن أميركي عادي، كينيث بون، واعتبرته بطل المناظرة، بل البطل الذي تريده أميركا. حيث دخل بون المناظرة مواطنا مجهولاً، وجلس في الصف الأول، وتكلّم لمدة ثوان معدودة، سأل خلالها عن سياسات الطاقة، وخرج من المناظرة نجماً.

كان بون يجلس في هدوء ضمن مقاعد الناخبين الذين لم يقرروا بعد موقفهم من هيلاري وترامب، وعندما جاء دوره في توجيه الأسئلة، وكان السؤال قبل الأخير في المناظرة، قلب الطاولة على الجميع، فبعد ساعة ونصف من الكلمات الجارحة المتبادلة بين المرشحين، والتي تناولت الأعراض والحياة الخاصة والاتهامات السياسية والتهديد بالسجن والدفع بعدم الكفاءة، ألقى بون دشاً بارداً على الجميع، ونجح في تحويل دفة الحوار نحو قضية عامة تهم كل الأميركيين وهي موقف المرشحين من قضايا الطاقة، والسياسات التي يجب اتباعها لتوفير احتياجات أميركا مع الحفاظ على البيئة، والحد من فقدان الوظائف في محطات الطاقة التي تعتمد على الوقود الأحفوري.

وعلى الفور أثنى ترامب على السؤال، وتحولت دفة الحوار بينه وبين كلينتون بعيداً عن التفاصيل الهامشية إلى قضايا مهمة مثل تأمين احتياجات أميركا من الطاقة وأزمة شركات النفط بعد انخفاض سعره وغيرها.

أشياء أخرى كثيرة ساهمت في تحويل بون فجأة إلى بطل، ودفعت مستخدمين إلى تخصيص صفحتين على “فيسبوك” للمطالبة بترشيحه لرئاسة أميركا، ومنها طريقته المميزة في الإلقاء، وملامحه الطفولية التي اكتشف البعض أنها تشبه شخصية كرتونية في متجر “توي ستور”، وشاربه، وبنيته القوية، ونظارته، وملابسه الملونة حيث ارتدى سويتر أحمر فاقع اللون، ما حث مغرد على الكتابة بأن أميركا تحتاج إلى هذا السويتر للم شمل الحزبين الجمهوري والديمقراطي معا، والكاميرا البسيطة التي استخدمها بعد انتهاء المناظرة لالتقاط بعض الصور، وهي من النوع الذي يُستخدم لفترة محدودة ثم يتم التخلص منه.

وعقب انتهاء المناظرة، شوهد بيل كلينتون الرئيس الأميركي السابق وزوج هيلاري يوجه له الشكر على السؤال المميز.

وعلى موقع “تويتر” سجل مستخدمون حسابات باسمه وصورته احتفاء بمشاركته الإيجابية. وكتبوا على لسانه: “أنا لست البطل الذي تريده، بل البطل الذي تحتاجه”.

استطلاع CNN: كلينتون تفوز بالمناظرة الثانية أمام ترامب .. تتقدم على ترامب بعد الفضائح

أظهر استطلاع لشبكة “سي إن إن CNN” الإخبارية أن المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون فازت بالمناظرة الثانية أمام منافسها المرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب.

إلا أن الاستطلاعات التي أجريت على من شاهدوا المناظرة أظهرت عدم تمكن كلينتون من الحصول على نصر حاسم على منافسها يفوق ما حققته في المناظرة الأولى التي جرت بينهما الشهر الماضي.

وأظهر استطلاع أجرته شبكة “سي إن إن” ومعهد “أو آر سي” لاستطلاعات الرأي تفوق كلينتون في المناظرة التي جرت في سانت لويس، حيث حصلت على 57% من الأصوات مقابل 34% لترامب.

إلا أن استطلاع أجراه معهد “يوغوف” قد اظهر تحقيقها نصر أقل مستوى حيث قال 47% من الناخبين المسجلين الذين شاهدوا المناظرة إنها تفوقت في المناظرة، بينما قال 42% إن ترامب هو الذي تفوق. أما الباقين فقالوا إن المرشحين متساويان.

وكان مشاهدو المناظرة الأولى اتفقوا على تفوق هيلاري كلينتون بنسبة 62%، بحسب استطلاع لـ”سي إن إن” ومعهد “او ار سي”.

ويواجه ترامب انتقادات بسبب تصريحات مسجلة تحدث فيها عن التحرش بالنساء.

وكما كان متوقعاً، هيمنت فضيحة التسجيل السري لترامب، والذي اعتبر مسيئاً للنساء، على جزء من المناظرة.

ترامب حاول بشكل خاص توجيه اتهامات بالتحرش الجنسي إلى الرئيس السابق بيل كلينتون، زوج المرشحة الديمقراطية.

المرشحان تواجها بقوة في عدة ملفات، أبرزها سوريا والموقف من روسيا وإيران والحرب على “داعش”، إضافة إلى السياسات الضريبية وبقية المسائل الداخلية.

كلينتون تتقدم على ترامب بعد الفضائح

أفاد استطلاع للرأي نشر الاثنين وأجري بعد الكشف عن شريط الفيديو الفضيحة لدونالد ترامب، أن المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون باتت تتقدم على المرشح الجمهوري بـ11 نقطة.

وحسب هذا الاستطلاع الذي أجري لحساب شبكة “إن بي سي” و”وول ستريت جورنال” فإن كلينتون تحظى بدعم 46% من الناخبين مقابل 35% لمنافسها الجمهوري. في حين نال المرشح غاري جونسون (9%) والمرشح البيئي جيل ستاين (2%).

وأجري هذا الاستطلاع يومي السبت والأحد، أي بعد نشر شريط الفيديو الذي يعود إلى العام 2005 ويتضمن كلاماً سوقياً لترامب حول النساء. إلا أنه أجري قبل المناظرة التلفزيونية بين ترامب وكلينتون التي جرت مساء الأحد بالتوقيت الأميركي.

وحدد هامش الخطأ في هذا الاستطلاع بـ4،6%.

واعتبر 52% من المشاركين في الاستطلاع أن موضوع هذا الشريط يجب أن يكون جزءاً من الحملة الانتخابية، في حين رأى 42% العكس.

كما اعتبر 41% أن تعليقات ترامب الواردة في هذا الشريط “غير مقبولة على الإطلاق”.

فرانس برس

شام تايمز

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