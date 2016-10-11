وليد توفيق يطمئن جمهوره.. “عملية صغيرة ..وأنا بخير”

كشف الفنان اللبناني وليد توفيق أنه خضع لعميلة جراحية بأوتار يده.

ونشر توفيق مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك)، وأكد فيه أنه بخير، ووجه شكر لكل من أهتم وسأل عنه.

وقال توفيق “شكرا كل من سأل عن وضعي الصحي، أطمئن كل الأحبة، لكل اللي بيسأل عني، كانت عملية صغيرة بأوتار إيدي، وأنا بخير، وبشكر اللي سألوا عني وشكرا”.

وفنياً، أعلن وليد توفيق مؤخراً عن التعاون الأول له مع سلطان الطرب جورج وسوف الذي سيغني من ألحانه أغنيته الجديدة “دار الزمان”.

ووليد توفيق مغني لبناني من مواليد (24 نيسان 1957 -)، شارك في العديد من الأفلام السينمائية ، ويمتاز بالإضافة إلى موهبته بالغناء بموهبة متميزة بالتلحين .

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes