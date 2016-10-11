الخارجية الألمانية تقترح دمج المشروعين الروسي والفرنسي بشأن سوريا

اقترحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية سوسن شبلي، يوم الاثنين، دمج مشروعي القرارين الروسي والفرنسي الاسباني حول سوريا.

وقالت شبلي في تصريحات صحفية “المهم في نهاية المطاف هو أن نحاول التوصل لصيغة ندمج بها مشروعي القرار في مشروع قرار واحد، حتى نتمكن من إنهاء ذلك الوضع المأساوي في سوريا، على الأقل لتصل المساعدات الإنسانية إلى حلب، إن لم نتمكن من الاتفاق على وقف لإطلاق النار”.

وكان مجلس الامن الدولي, فشل يوم السبت, عن تبني قرار بشان سوريا بعد اسقاط مشروعي قرارين روسي وفرنسي بهذا الشأن.

واستخدمت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار الروسي حول سوريا، في جلسة لمجلس الامن مخصصة لسوريا وتحديدا مدينة حلب.

واعترضت على مشروع القرار الروسي 9 دول بينما وافقت عليه 4 دول هي الصين وروسيا وفنزويلا ومصر.

في المقابل, استخدمت روسيا, حق النقض “الفيتو” بشان مشروع القرار الفرنسي المتعلق بالازمة السورية, حيث يعتبر هذا الفيتو الخامس على مشاريع قرارات غربية بشان سوريا.

يشار الى ان قرار لمجلس الأمن يحتاج إلى موافقة تسعة أصوات مع عدم استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس لحق النقض (الفيتو). والدول التي لها حق النقض هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.

شام تايمز

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