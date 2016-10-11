الفائزان بنوبل في الاقتصاد أميركي.. مرتب المدير كان جزءاً من البحث

فاز عالما الاقتصاد الأميركي البريطاني أوليفر هارت والفنلندي ينغت هلومستروم، الاثنين 10 تشرين الأول 2016، بجائزة نوبل للاقتصاد على عملهما حول نظرية العقد التي تشمل نطاق تطبيق واسع من الإفلاس وحتى القانون الدستوري.

وقالت اللجنة: “طور الفائزان بالجائزة هذا العام نظرية العقد وهي إطار شامل لتحليل العديد من القضايا المتنوعة في تصميم التعاقدات مثل المبالغ التي يتقاضاها كبار المديرين التنفيذيين بناءً على أدائهم، والخصومات، ودفع المبالغ للتأمين، وخصخصة نشاطات القطاع العام”.

شام تايمز

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