أربع خطوات بسيطة تساعد جسمك على التخلص من السموم..!

شدد اختصاصي الطب البديل الدكتور فيليب ليبمان مؤسس ومدير شركة “wellness” على الحد من تناول المواد غير المرغوبة بالنسبة للجسم، وهذا يعني تقليص المواد التي تؤدي إلى تهيج الجهاز الهضمي مثل القهوة، المشروبات الكحولية والأطعمة التي تسبب الالتهابات.

وحدد الاخنصاصي, بحسب صحيفة “التايمز”, عدة طرق بسيطة لمساعدة الكبد على القيام بوظائفه وتقليل تراكم المواد السامة في الأنسجة وتتضمن:

1- استيقظ مع الليمون..!

بمجرد أن تستيقظ تناول كوبا من الماء الدافئ مع عصير الليمون الطبيعي، بهذا تساعد جسمك على تأمين الشوارد اللازمة له من الكالسيوم والمغنزيوم والبوتاسيوم، فعصير الليمون يساعد الكبد على إنتاج الأنزيمات الضرورية للهضم وتطهيره من السموم، كذلك فيتامين c مضاد قوي للأكسدة ويقوي جهاز المناعة.

2- الاسترخاء

تمارين اليوغا تنشط التفكير وتساعد في عملية الهضم والتخلص من السموم، حيث أن الكثير من المشاكل الهضمية سببها التوتر والإجهاد حسب الدكتور “ليبمان” الذي يقول: “إذا أخذنا نفسا عميقا وتخلصنا من الفضلات العالقة في منطقة البطن سيمكننا تحقيق الاسترخاء للعضلات والحجاب الحاجز، وهكذا نساعد الجهاز الهضمي على العمل بشكل أفضل”.

3- تناول البروكلي

يمكن تخفيف الالتهابات المزمنة التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالكبريت كالبصل والثوم والخضراوات، إضافة إلى القرنبيط، اللفت، الكرنب، البروكلي، الملفوف والقرنبيط.

يقول الدكتور “ليبمان”: “هذه الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التي تزيد من قدرة الجسم على محاربة السموم”، كما كشفت دراسة أجريت عام 2014 أن النساء اللواتي تناولن أكبر كمية من الخضروات كانت نسبة إصابتهم بالالتهابات أقل كثيرا من أولئك اللواتي تناولن كميات أقل.

4- شرب الشاي

الشاي بالحليب أو إضافة القليل من الهندباء إلى كوب الشاي قد يعزز وظائف الكبد ويساعد على تخفيض تراكم السموم في الأنسجة، وذلك عبر حماية الخلايا من التلف حسب ما أثبتت دراسة مرجعية أجريت بتكليف من المركز الوطني للطب البديل.

وتشير دراسات السرطان إلى أن الحليب يقوي جدران الخلايا بحيث تمنع السموم من الدخول، ويحفز الأنزيمات بشكل يجعل هذه السموم أقل ضررا ويمنعها من مهاجمة الخلايا.

شام تايمز

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