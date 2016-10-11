كيم كاردشيان تلوم نفسها وترفض شراء خاتم جديد

رفضت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كاردشيان عرضاً من زوجها لشراء خاتم جديد، بديلاً عن خاتمها الذي كان ضمن المجوهرات التي سرقت منها قبل أيام في شقتها بباريس.

وذكرت مجلة People الأميركية أن كاردشيان لاتزال تعيش أجواء من التوتر والحزن بسبب سرقتها من قبل 5 ملثمين، حيث سرقوا مجوهرات لها تقدر بـ 10 ملايين دولار، وبينها خاتم زواجها الذي يقدر بـ4 ملايين دولار.

وأضافت المجلة نقلاً عن مصادر مقربة من كاردشيان أنها بعدما عادت من فرنسا إلى الولايات المتحدة لاتزال في صدمة لكنها تريد تجاوزها، وهو ما أبلغت به زوجها كانيي ويست Kanye West حين عرض عليها شراء خاتم جديد.

وتابعت المجلة أن كيم كاردشيان تلوم نفسها بسبب استعراض الخاتم أمام وسائل الإعلام عدة مرات وكلما ظهرت به في حدث أو مناسبة ما، مؤكدة أن أشياء كثيرة عليها أن تتغير.

شام تايمز

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