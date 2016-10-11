لقاء بوتين – أردوغان: أنبوب الغاز عاد لمجراه ومحطة نووية في تركيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين عن استعداد بلاده للمشاركة في الاجراءات الهادفة لخفض إنتاج النفط، مشيراً إلى أنها “الوسيلة الوحيدة لإحداث توازن في السوق بعد فترة من انخفاض الأسعار”.

ويأتي كلام بوتين اليوم خلال مؤتمر القمة حول الطاقة المنعقد في اسطنبول، حيث أعرب عن أمله “أن يقود هذا إلى اتفاق ملموس في اجتماع أوبك الذي سيعقد في تشرين الثاني، وأن تكون هذه الفكرة “مؤشراً ايجابياً للسوق والمستثمرين”.

ومن المعروف أن روسيا دولة غير عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) حيث أدى استمرار إنتاج النفط فيها إلى هبوط حاد في الأسعار ما دفع المنظمة إلى اتخاذ اجراءات كانت روسيا خارج إطارها.

ويجتمع بوتين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قصر اسطنبول على هامش المؤتمر العالمي للطاقة الذي يشارك به الرئيسان، حيث ناقشا التعاون المشترك بين البلدين، وهذا هو اللقاء الثالث بينهما منذ أن قررت موسكو وأنقرة تطبيع علاقاتهما بعد ازمة المقاتلة الروسية التي أسقطتها النيران التركية العام الماضي وأدت إلى تدهور العلاقات.

أنبوب الغاز يعود إلى مجراه.. ومحطة نووية في تركيا

إلى ذلك ناقش الرئيسان بوتين وأردوغان مشروع أنبوب الغاز الروسي المعروف باسم “تورك ستريم” أو (السيل التركي) الذي سينق الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر البحر الأسود.

وتناولت الاجتماعات أيضاً بناء أول محطة نووية روسية في تركية تحت اسم “أكويو” وهي محطة كهروذرية.

ولم يرشح عن الاجتماع الذي جمع الرئيسان أي نقاش حول الأزمة السورية التي يقف كل منهما في خندقين مختلفين بالنسبة لها، حيث تؤيد روسيا نظام بشار الأسد وتساعده في قتل السوريين، فيما تقف تركيا ضد هذا المحور معتبرة الأسد مجرم حرب، إلا أنه يبدو أن هذا الأمر ترك جانباً لصالح المصالح الاقتصادية بين البلدين.

100 مليار دولار سنوياً..

وتطمح تركيا وروسيا إلى تعزيز مبادلاتهما الاقتصادية لرفعها إلى 100 مليار دولار سنوياً، حيث سيتيح أنبوب توركستريم بنقل 31,5 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً إلى روسيا ويسمح لموسكو بالحد من اعتمادها على أوكرانيا.

وتم الكشف عن هذا المشروع نهاية 2014 في الوقت الذي تم التخلي، في خضم الأزمة الأوكرانية، عن مشروع ساوثستريم في البحر الأسود الذي يعرقله الاتحاد الأوروبي.

ومما يتم تداوله في الأوساط الاقتصادية فإن مشروع “توركستريم غير واقعي وأقرب إلى الحلم من خط أنابيب فعلي، فالرغم من استئناف العلاقات السياسية والتجارية لا تزال تركيا عند نقطة الانطلاق وتحتاج لتأمين أولى الإمدادات 2017 الأمر الذي يعتبر في الأوساط الاقتصادية “طموح جامح” خاصة أن المشروع لم يبدأ تشييده بعد.

وبدأ المؤتمر العالمي للطاقة أعماله صباحاً بخطاب لوزير الطاقة السعودي خالد الفالح الذي اعتبر أن التوجه الحالي إلى ارتفاع الأسعار يمكن المحافظة عليه.

كما ينتظر وصول وزير الطاقة الإسرائيلي الخميس للمشاركة في المؤتمر، ليكون أول عضو من الحكومة الإسرائيلية يزور تركيا منذ انتهاء أزمة دبلوماسية بين البلدين استمرت ست سنوات.

وكانت العلاقات التركية الروسية توتر إبان إسقاط سلاح الجو التركي طائرة مقاتلة من نوع سو 24 على الحدود السورية التركية بعد أن تجاوزت الطائرة الأجواء التركية، الأمر الذي اعتبرته موسكو تحدٍ كبير لها، ففرضت سلسلة عقوبات اقتصادية منها منع الرحلات السياحية وتراجع عدد السياح الروس إلى تركيا بنسبة 83 % خلال عاد وفقاً لتقارير رسمية.

شام تايمز

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