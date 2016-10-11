روسيا تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية بحرية دائمة في ميناء طرطوس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، عن نيتها نشر قاعدة عسكرية بحرية دائمة في ميناء طرطوس السوري.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي نيقولاي بانكوف خلال اجتماع للجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ (الاتحاد) الروسي “ستكون لدينا في سوريا قاعدة عسكرية بحرية دائمة في طرطوس. ولقد تم إعداد وثائق بهذا الشأن، ويتم التنسيق بشأنها حاليا بين مختلف الهيئات”.

وتوقع بانكوف أن تطلب وزارة الدفاع الروسية قريبا من البرلمان المصادقة على الوثائق بهذا الشأن.

ومن جانبه، قال السيناتور إيغور موروزوف أحد أعضاء لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد (المجلس الأعلى للبرلمان الروسي)، إن القرار بنشر قاعدة بحرية روسية في طرطوس، سيعني زيادة عدد السفن العسكرية الروسية في المنطقة، وتعزز قدرات روسيا العسكرية ليس في سوريا فحسب، بل وفي الشرق الأوسط والبحر المتوسط بشكل عام.

ويأتي اجتماع لجنة الشؤون الدولية قبيل تصديق مجلس الاتحاد على الاتفاقية الخاصة بنشر مجموعة القوات الجوية الفضائية الروسية في سوريا بشكل دائم، بعد أن اقرها مجلس “الدوما” الروسي في السابع من تشرين الأول الحالي، حيث من المقرر التصويت عليها في مجلس الاتحاد يوم الأربعاء المقبل.

ويقع في ميناء طرطوس المطلة على البحر المتوسط مركز الإمداد المادي والتقني الروسي، بينما تتواجد قوات ومقاتلات روسية في قاعدة “حميميم” الجوية في ريف اللاذقية منذ اواخر ايلول 2015.

شام تايمز

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