دول الاتحاد الأوروبي قد يبحثون فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب سوريا

أفاد مصدر دبلوماسي في بروكسل يوم الاثنين بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي قد يبحثون فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب الوضع في سوريا في اجتماعهم يوم 17 تشرين الأول الحالي.

وقال المصدر في حديث لوكالة “نوفوستي” إن هذه المسألة غير مطروحة في الاجتماع الوزاري الأوروبي، إلا أنه من المتوقع أن يناقشها الوزراء.

وكانت اللجنة العليا للمفاوضات للمعارضة السورية قد دعت سابقا إلى فرض عقوبات على روسيا بسبب الوضع في سوريا.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في البرلمان الألماني نوربرت ريتغن سابقا إمكانية فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب تطور الوضع في سوريا.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفين زايبرت الأسبوع الماضي أن برلين تدرس “كل الاختيارات” بشأن “إعادة الوضع في سوريا إلى مجراه الطبيعي”، وذلك تعليقا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الألمانية تدرس مسألة فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب الوضع في سوريا.

من جانبه أعلن الكرملين أن موسكو لا ترى أساسا لفرض العقوبات على روسيا، لأن روسيا هي الدولة الوحيدة التي تكافح الإرهاب في أراضي سوريا بشكل شرعي، بينما أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله في تغلب المنطق السليم على رغبة اتهام موسكو في كل شيء.

واتهم غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي واشنطن باستغلال الكارثة الإنسانية في سوريا من أجل تحقيق أهدافها السياسية، مؤكدا أن روسيا تعتبر ذلك أمرا غير مقبول.

شام تايمز

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