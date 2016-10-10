انفجار سيارة مفخخة على حاجز لأحرار الشام في ريف إدلب

استهدفت سيارة مفخخة اليوم الاثنين حاجزاً لحركة أحرار الشام الإسلامية في مدخل مدينة سراقب بريف إدلب ما أسفر عن استشهاد عدد من عناصر الحركة.

وقال مراسل أورينت بأن 4 من عناصر الحركة استشهدوا جراء التفجير إضافة لإصابة 4 مدنيين جراء انفجار استهدف حاجزاً لأحرار الشام في مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي.

وازدادت خلال الفترة الأخيرة عمليات الاغتيال التي تستهدف معظمها قيادات وعناصر حركة “أحرار الشام” في كافة المناطق المحررة وخصوصاً محافظة إدلب.

حيث جرت سلسلة نفجيرات استشهد فيها القيادي في حركة “أحرار الشام” الطبيب “عمر أحمد الحجي كما اغتيل المسؤول الأمني لحركة أحرار الشام بريف إدلب “عبدو حجي” مع اثنين من مرافقيه، عبر تفجير عبوة ناسفة قرب معمل قرميد في ريف إدلب الشمالي، وذلك بعد اغتيال مسؤول التصنيع في الحركة “أبو خليل” ليتم بذلك تصفية نحو 15 من قيادات و مقاتلين “أحرار الشام”، حيث وجه قيادات في الحركة مؤخراً الاتهامات إلى تنظيم “الدولة” (داعش) أو “أجهزة غربية” باستهداف كوادر الحركة بشكل ممنهج.

شام تايمز

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