الهيئة العليا للمفاوضات : لم نحصل على أية أسلحة مضادة للطيران .. تثمن جهود فرنسا بمجلس الأمن

أعلنت المعارضة السورية الاثنين، انها لم تتلق اي اسلحة مضادة للطيران لمواجهة الغارات الجوية المكثفة التي ينفذها النظام السوري المدعوم من روسيا، خصوصاً في حلب.

وانتقدت الهيئة العليا للمفاوضات، اثر اجتماع ليومين في الرياض، “سياسة الارض المحروقة” التي اتهمت النظام وحلفاءه باعتمادها.

وأوضحت انها ناقشت “تطورات الوضع الميداني واثره على العملية السياسية”، مؤكدة ان “المسؤولين عن تدمير العملية السياسية ونسف اسسها ومتطلبات نجاحها هم النظام وحليفاه الروسي والايراني عبر انتهاج سياسة الارض المحروقة في انحاء سورية ولا سيما محافظة حلب”، وذلك بحسب بيان تلاه المتحدث باسمها سالم المسلط.

واذ اشارت الهيئة الى انها بذلت “جهوداً استثنائية من اجل انجاح العملية السياسية”، رأت ان “النظام وحلفاءه تحدوا بشكل سافر القانون الدولي الانساني بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ادت الى انسداد افق العملية السياسية وتحولها الى مجرد غطاء لعمليات القتل الجماعي للسوريين قصفاً وتجويعاً وحصاراً”.

ورداً على سؤال، قال المسلط ان “المعارضة لم تتلق اي مضادات طيران والا لما كانت هذه الحال في سوريا”، في اشارة الى التفوق الجوي للنظام المدعوم بقوة من سلاح الطيران الروسي.

واكد المتحدث ان المعارضة لا تنتظر من الرئيس الاميركي باراك اوباما او من سيخلفه، تزويدها بأسلحة نوعية، مضيفاً “نعول كثيراً على اشقائنا وعلى الدول الصديقة التي وقفت مع الشعب السوري”، في اشارة مرجحة الى دول داعمة للمعارضة مثل السعودية وقطر وتركيا.

واضاف “لا بد من ان يرفع هذا الحظر على تزويد المعارضة بالسلاح النوعي”، وهو ما تطالب به القوى السورية المعارضة منذ فترة طويلة.

وبحسب تقارير صحافية اميركية، يدور نقاش في واشنطن حول تزويد المعارضة اسلحة من هذا النوع لا سيما تلك المضادة للطيران، وهو ما امتنعت الادارة الاميركية في الاعوام الماضية عن الموافقة عليه خوفا من وقوع هذه الاسلحة في ايدي تنظيمات متطرفة تقاتل في سوريا.

الهيئة العليا للمفاوضات تثمن جهود فرنسا في مجلس الأمن

ثمّنت الهيئة العليا للمفاوضات الموقف الفرنسي في مجلس الأمن، الذي عبّر عن التزام فرنسا بالحرص على السلام الدولي، وأدانت الدور السلبي الذي تلعبه روسيا داخل مجلس الأمن والذي من شأنه استمرار الحالة المأساوية التي تحيط بمدينة حلب.

وأفاد بيان للهيئة العليا للمفاوضات، نشرته اليوم على موقعها الرسمي، بأنها تقدّر جهود فرنسا لوقف معاناة الشعب السوري وعلى الأخص في مدينة حلب التي تتعرض لهجمات إرهابية يقودها النظام بدعم من روسيا وإيران وميليشياتها الطائفية.

كما أشادت بجهود اسبانيا ومواقف الدول أعضاء مجلس الأمن الذين دعموا المقترح الفرنسي وموقف المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وشكرت الهيئة العليا للمفاوضات هذه الدول، “ونقدر الجهود المميزة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة التي وقفت دائماً مع تطلعات الشعب السوري، ونشكر المملكة العربية السعودية على ما بذلته وتبذله من جهد في المحافل الدولية لوضع حد للجرائم التي تُرتكب بحق الشعب السوري”.

وأضافت: “لم يعد خافياً على أحد الدور السلبي الذي تلعبه روسيا داخل مجلس الأمن والذي من شأنه دعم الإرهاب واستمرار الحالة المأساوية التي تحيط بمدينة حلب، وهذا ما فرض عليها عزلة دولية برفقة نظام الأسد بعد استخدامها حق النقض الفيتو المدان بشدة في مجلس الأمن يوم أمس ضد مشروع القرار الفرنسي، وتقديمها لمشروع قرار يدعم الأسد ويغفل حماية الشعب السوري، ونستغرب في الهيئة العليا للمفاوضات موقف جمهورية مصر العربية لدعمها للمقترح الروسي”.

وأكدت أن العار الذي لحق بروسيا بعد رفع مندوبها منفرداً “الفيتو” ضد مشروع القرار الفرنسي لن ينساه السوريون ولن يمحوه تقادم الزمن، كما أنها سابقة في تاريخ مجلس الأمن أن تقوم الدولة الرئيسة بتعطيل مشروع قرار يحفظ دماء الأبرياء.

(AFP)

شام تايمز

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