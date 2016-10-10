تحرك سعودي في مجلس الأمن رداً على الفيتو الروسي لوقف الغارات الجوية على حلب

كشف مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي بأن بلاده ستقدم رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تدعو إلى وقف الغارات الجوية على مدينة حلب وذلك في أعقاب استخدام روسيا حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار فرنسي يدعو لوقف القصف الروسي.

وأكد المعلمي ان هناك مشروعا يجري الاعداد له لرصد انتهاكات حقوق الإنسان التي أقدم عليها النظام السوري بحق شعبه، مضيفاً أنه سيجري تقديم تقرير شامل يتضمن أرقاما عن انتهاكات النظام السوري خلال الأسابيع المقبلة حتى يتضح للمجتمع الدولي حجم المعاناة الإنسانية التي تسبب بها النظام وروسيا.

وكان المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، ذكر عقب جلسة التصويت، السبت الماضي، “أن كان من المؤلم أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي، هذا بطبيعة الحال كان مؤلما ولكن أعتقد أن السؤال يوجه إلى مندوب مصر”.

وأضاف: “كانت تمثيلية مهزلة بتقديم قرار مضاد لم يحصل إلا على أربعة أصوات، وأنا أرثي لهؤلاء الجهات التي صوتت لصالح القرار؛ لأنها واجهت رفضا عنيفا وقويا، اليوم يوم مظلم بالنسبة للشعب السوري، ولكن الشعب السوري لا يعرف الظلام ولا يعرف اليأس وسينتصر بإذن الله تعالى”

يذكر أن روسيا، استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار فرنسي حول حلب في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف القتال والغارات الجوية على المدينة، كما يدعو إلى هدنة ووصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف المناطق في سوريا.

شام تايمز

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