بريطانيا: موظف في دار رعاية يغتصب مريضة مقعدة

لندن ـ “شام تايمز”: اعتقلت الشرطة البريطانية موظفاً في الرابعة والعشرين من العمر يعمل في دار لاعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إصابات في الدماغ، بتهمة اغتصاب مريضة مقعدة.

وقررت دار الرعاية في مدينة برايتون الساحلية بمقاطعة ساسكس طرد الموظف والذي لم تكشف عن هويته لأسباب قانونية بعد اعتقاله من قبل الشرطة، وفقاً لصحيفة (ديلي ميل).

واخلت الشرطة البريطانية سبيل موظف الرعاية بكفالة مالية حتى الخامش عشر من تشرين الأول/اكتوبر الجاري لإكمال تحقيقاتها في حادث اغتصابه المريضة المقعدة.

وتقدم دار الرعاية المملوكة للقطاع الخاص العناية الطبية إلى 31 مريضاً يعانون من مشاكل عقلية أو اعاقة عصبية.

وكانت الشرطة البريطانية اعتقلت موظفة في الثامنة والخمسين من العمر تعمل في دار لرعاية المسنين بتهمة سرقة 287 ألف جنيه استرليني، أي ما يعادل 355 ألف دولار، من إمرأة مسنة عمرها 102 سنتين.

شام تايمز

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