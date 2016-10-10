اعتقال عارضة اغراء بريطانية سابقة بتهمة التواصل مع داعش

لندن ـ “شام تايمز”: اعتقلت الشرطة البريطانية عارضة اغراء بريطانية سابقة بتهمة انشاء حسابات متعددة على موقع فيسبوك لاجراء محادثات مع متطرفين من تنظيم ما يسمى الدولة الاسلامية (داعش)، وحيازة مواد ارهابية.

وقالت صحيفة (ديلي ميل) إن كمبرلي ماينرز البالغة من العمر 27 عاماً اعتنقت الاسلام مؤخراً واسمت نفسها عائشة، وألقت الشرطة البريطانية القبض عليها للاشتباه بارتكابها جرائم ارهابية وحيازة مواد يمكن أن تكون مفيدة لشخص يرتكب أو يُعد لعمل ارهابي.

واضافت إن كمبرلي، التي كانت صحيفة (صن) تعرض صورها وهي شبه عارية، اجرت اتصالات عبر فيسبوك مع مقاتل بريطاني يجنّد نساء بريطانيات لصالح داعش، وأنشأت حسابات متعددة على موقع فيسبوك للتواصل مع جهاديين بريطانيين آخرين في التظيم الإرهابي.

واشارت الصحيفة إلى أن أحد حسابات “عائشة” على موقع فيسبوك يحتوي على شريط فيديو لأحد مقاتلي تنظيم داعش وهو يدرّب فتاة صغيرة السن ترتدي البرقع على فنون القتال، ويظهر فيه أيضاً طفل يركض ويحمل بندقية.

وتعتقد شرطة مكافحة الإرهاب في البلاد أن عارضة الأزياء السابقة انضمت إلى فرقة العرائس التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، حيث ظهرت الفتاة البريطانية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم ” عائشة لورين البريطانية”، ونشرت في الحساب صورا لنسوة يحملن بنادق وأسلحة أخرى وفقاً لما ذكر في موقع “سكاي نيوز”.

وجرى التعرف على الفتاة من خلال عينيها الزرقاوين، إذ كانت تغطي وجهها كما يفرض تنظيم داعش في المناطق الخاضعة لسيطرته، وهي صورة متناقضة مع مهنتها السابقة، التي كانت تقتضي ارتداء ملابس غير محتشمة أمام عدسات المصورين.

وستبدأ محكمة بريطانية الشهر المقبل محاكمة عارضة الاغراء السابقة.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes