التعليم العالي تصدر مفاضلة التعليم الموازي للفرع العلمي للعام الدراسي 2016-2017

أصدرت وزارة التعليم العالي, يوم الاثنين، مفاضلة التعليم الموازي للفرع العلمي عدا الاختصاصات الطبية ونتائج مفاضلة الطلاب العرب والأجانب للعام 2016-2017 .

وأوضحت الوزراة, حسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا), أنه “يمكن الاطلاع على المفاضلة على موقعي المفاضلة ووزارة التعليم العالي الالكترونيين”.

وكانت وزارة التعليم العالي أصدرت السبت الماضي نتائج المفاضلة العامة للفرع العلمي والحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة للتسجيل في الجامعات والمعاهد السورية للعام الدراسي 2016-2017.

يشار إلى أن نسبة النجاح في الدورة الأولى لشهادة الدراسة الثانوية وصلت في الفرع العلمي بحسب الوزارة, الى 67.73 % حيث بلغ عدد المتقدمين 93524 نجح منهم 63348 طالبا وطالبة، بينما وصلت نسبة النجاح في الفرع الادبي الى 50.78%، حيث وصل عدد المتقدمين إلى 60706 نجح منهم 30824 طالبا وطالبة، بحسب ما اعلن الوزير هزوان الوز في مؤتمر صحفي.

كما بلغ عدد الناجحين في الدورة الثانية لشهادة الدراسة الثانوية من الفرع العلمي 50020 طالبا وطالبة بنسبة 75.42 % من عدد المتقدمين للدورة الثانية والبالغ 66316 بينما بلغت نسبة النجاح في الفرع الأدبي 73.63 %من عدد المتقدمين البالغ 32516 طالبا وطالبة.

شام تايمز

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