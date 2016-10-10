أسبوع الفيفا يضرب سرجيو راموس مدافع ريال مدريد

تعرض قائد منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد الإسباني سرجيو راموس، لإصابة في ركبته اليسرى اليوم في مباراة المنتخب الإسباني أمام نظيره الألباني في تصفيات قارة أوروبا لكأس العالم 2018 بروسيا.

ووفقًا لما ورد في صحيفة “أس” الإسبانية فإن اللاعب سرجيو راموس قام بالقفز في إحدى الكرات الركنية لصالح المنتخب الإسباني ولكنه وقع على الأرض بشكل مباشر مما استدعى تدخل طبيب المنتخب أوسكار سيلادا لعلاج اللاعب.

وبحسب التقرير الطبي الأولي للمنتخب الإسباني فإن راموس يعاني من إلتواء في الركبة اليسرى والتي سوف تجعله يبتعد عن الملاعب لشهر قادم، وعلى الأرجح سيغيب عن 4 مباريات مع ريال مدريد في الدوري الإسباني ومبارتين في دوري أبطال اوروبا.

وعلق جولين لوبيتيجي المدير الفني لمنتخب “المتادور” على إصابة راموس بعد المباراة وقال :”يبدو أن راموس تعرض لإلتواء في الركبة ونأمل أن يكون شئ غير ذلك، إنه لاعب مهم لنا ولناديه ونتمنى له العودة السريعة”.

وحققت إسبانيا فوزًا ثانيا من أصل ثلاث مباريات وتعادل وحيد وحصدت 7 نقاط وتصدرت مجموعتها بالشراكة مع إيطاليا التي حصدت فوزًا مثيرًا على مقدونيا.

كووورة

شام تايمز

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