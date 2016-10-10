إسبانيا تستعيد الصدارة .. وإيطاليا تنجو من فخ مقدونيا

استعاد المنتخب الإسباني انتصاراته في تصفيات القارة الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا بعدما أسقط منتخب ألبانيا في عقر داره بثنائية نظيفة مساء الأحد على ملعب “لورو بوريتشي” في إطار مباريات الجولة الثالثة للمجموعة السابعة.

وبعدما عجز “الماتادور” الإسباني عن الوصول لشباك المنتخب الألباني في النصف الأول، تمكن مهاجم تشيلسي الإنجليزي، دييجو كوستا، من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة 55 ، قبل أن يؤمن مانويل أجودو ‘نوليتو’ الفوز بالهدف الثاني بعدها بثمان دقائق وذلك بعد نزوله للملعب بأربع دقائق.

وجاء الهدف الأول بعد تمريرة من ديفيد سيلفا من داخل الجزاء لكوستا الذي لم يجد أي صعوبة في تحويل الكرة داخل الشباك الخالية من حارسها.

بينما جاء الهدف الثاني إثر توغل ناجح لمهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي من اليسار قبل أن يسدد كرة أرضية من داخل المنطقة سكنت أقصى الزاوية اليسرى لإيتريت بيريشا.

وفي مباراة أخرى لذات المجموعة، عاد المنتخب الإيطالي بثلاث نقاط ثمينة من عقر دار مضيفه المولدوفي بعدما تغلب عليه في الوقت القاتل بهدفين لثلاثة على ملعب “فيليب الثاني أرينا”.

أنهى “الآتزوري” الشوط الأول متقدما في النتيجة بالهدف الذي أحرزه أندريا بيلوتي في الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني، رد أصحاب الأرض بهدفين في غضون دقيقتين (57 و59) عبر كل من ليا نيستوروفسكي وفيرهان هاساني على الترتيب.

إلا أن تشيرو إيموبيلي أعاد الطليان للقاء بهدف التعادل قبل نهاية اللقاء بربع ساعة، قبل أن يعود نفس اللاعب ويحرز الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وكانت مواجهات الجولة قد افتتحت في وقت سابق اليوم بفوز الكيان الصهيوني أمام جماهيرها بهدفين لواحد.

وبهذه النتائج، تستعيد إسبانيا الصدارة بعدما أصبح لديها 7 نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام إيطاليا صاحبة نفس الرصيد، فيما تحتل ألبانيا والكيان الصهيوني المركزين الثالث والرابع على الترتيب بـ6 نقاط، ثم مقدونيا وليشتنشتاين بدون نقاط في المركزين الخامس والسادس على الترتيب.

شام تايمز

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