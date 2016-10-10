«الأسايش» فرضوا الكردية على مدارس بالحسكة.. والمحافظة تحت الأمر الواقع!

مارست ميليشيات كردية بمحافظة الحسكة سياسة الأمر الواقع على مدارس سيطرت عليها بفرض منهج تدريسي باللغة الكردية مستخدمة التهديد والوعيد لتحقيق ذلك، فخلقت طقساً إلزامياً قسرياً مخالفاً للسياسة التربوية التي تسير وفق المناهج الوزارية المعتمدة من الدولة.

ودفع الواقع الجديد التربويين للخروج عن صمتهم خلال اجتماع المحافظ محمد زعال بهم فأكدوا بمداخلاتهم أن مسلحي ميليشيات «الأسايش» الكردية سيطروا على المئات من مدارس المرحلة الابتدائية وطردوا الكوادر التربوية منها، وفرضوا مناهجهم غير الرسمية وطبّقوا التدريس بلغة غير عربية.

وخلال الاجتماع قال زعال: سنحرص على الاستمرار في التدريس لو في بيوت المواطنين للوقوف في وجه محاولات تدمير الجيل، مؤكداً وصول 1.2 مليون كتاب و100 ألف حقيبة مدرسية للمحافظة.

شام تايمز

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