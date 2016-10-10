المحروقات : توزيع مازوت التدفئة بوقت مبكر من العام فاجأ المواطنين ومنهم من طالب بتأجيل دوره

أكد مدير فرع محروقات دمشق، سيباي عزير أن “عدد الطلبات المقدمة من المواطنين إلى مراكز التسجيل للحصول على مادة مازوت التدفئة في مدينة دمشق، وصل إلى 49,437 ألف طلب خلال الفترة الماضية من العام الجاري، حيث تم تنفيذ 44,160 الف طلب”، مشيراً إلى “نسبة التنفيذ وصلت إلى 95 %”،

موضحاً أن “مؤسسة المحروقات باشرت بتوزيع المازوت باكراً لتجنب الضغط لاحقاً، ولكن هذه الخطوة قد فاجئت الكثير من المواطنين المسجلين، فمنهم من طالب بتأجيل دوره إلى وقت لاحق لحين تأمين التكاليف، وبالتالي فإن هذا الدور لا يلغى وإنما يتجدد تلقائياً بعد 15 يوماً”.

ولفت عزير إلى أن “عدد مراكز التسجيل في مدينة دمشق يصل إلى ستة مراكز موزعة في مناطق باب توما والمزة ودمر وكفرسوسة ومساكن برزة والدحاديل بمنطقة نهر عيشة”،

مشيراً إلى أن “التسجيل مستمر وكذلك التوزيع، الذي سيتم على دفعتين تتضمن الأولى منهما توزيع 200 ليتر في العام الحالي، في حين ستوزع الدفعة الثانية والتي تبلغ 200 ليتر مع بداية العام القادم”.

وبين عزير أن “التوزيع يعتمد على الجداول الاسمية المنظمة وفق التسلل الزمني المسجل في المراكز الستة بالمدينة، بما يؤمن تغطية محافظة دمشق جغرافياً”،

مشيراً إلى أن “عدد السيارات الجوالة التي تقوم بتوزيع مادة المازوت يصل إلى حوالي 450 سيارة تم توزيعها على جميع مناطق العاصمة”.‏

وحول توفر مادة البنزين في المحطات إن كان كافياً خلال الفترة الحالية، أكد مدير المحروقات أن “مادة البنزين متوافرة بكميات كافية في جميع محطات الوقود بالمدينة، والتي يبلغ عددها 22 محطة منها 10 محطات تابعة لشركة المحروقات، و12 محطة تابعة للقطاع الخاص”،

مؤكداً أن “مدينة دمشق ستشهد خلال الأيام المقبلة افتتاح محطة جديدة في منطقة باب مصلى، تكون تبعيتها للشركة العامة للمحروقات”

أحمد إسماعيل … ميلودي اف ام

شام تايمز

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