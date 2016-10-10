غوارديولا يعدد مميزات ميسي

أشاد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بالأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، والذي كان قد أشرف على تدريبه في الفريق الكتالوني سابقًا.

ويعتقد جوارديولا أن ميسي يملك مميزات إضافية بجانب اللعب، تتممثل في قراءة الملعب، ومهارته الفنية في تفسير المباريات.

وقال جوارديولا، في أحد الكتب الرياضية والتي سيتم نشرها لاحقًا، حسبما جاء في صحيفة “ماركا” الإسبانية، “أنظروا إلى ميسي عندما يلعب، أحيانا تجده يمشي في الملعب وينظر كثيرًا هنا وهناك”.

وأضاف جوارديولا “إنه يقوم بفحص وقراءة الملعب والخصم وأسلوب اللعب، إنه يملك مهارة فنية، يدرس وضع المباراة في كل لحظة، تجده دائمًا في الزمان والمكان المناسبين، لأنه يقرأ المباراة بشكل جيد”.

يذكر أن جوارديولا بدأ مسيرته التدريبية مع برشلونة، وأشرف على تدريب، ميسي وحقق مع الفريق الكتالوني أرقامًا وبطولات تاريخية.

كووورة

شام تايمز

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