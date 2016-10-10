جروس: تلقيت عروضا كثيرة ولكني فضلت العودة لأهلي جدة

أبدى السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي أهلي جدة لكرة القدم، سعادته بالعودة مجددا لتدريب الفريق السعودي

وكان جروس يدرب الأهلي في الموسم الماضي إلا أنه تركه بعد نهاية الموسم وتولى المهمة بعده البرتغالي جوزيه جوميز، الذي أقيل من منصبه ليعود جروس مرة أخرى.

وقال جروس، في مؤتمر عقده اليوم الأحد: “أسباب رحيلي عن الأهلي كانت بسبب ظروف خاصة، ولكنني أكدت للمسؤولين في النادي أنني لن أعود إلى الدوري السعودي إلا من خلال النادي الأهلي وهو ما حدث بالفعل”.

وأضاف: “أتمنى عودة لاعبي الأهلي المنضمين للمنتخب السعودي للفريق بدون أي إصابات، لكي أتمكن من تجهيز جميع اللاعبين للمنافسات المقبلة خاصة وأن طموحاتنا كبيرة هذا الموسم”.

وأكد: “سعيد بالعودة إلي الأهلي بكامل الطاقم الفني الخاص بي والذي عمل معي خلال الموسمين الماضيين”.

وأضاف: “تلقيت عديد العروض من بعض الأندية خلال الفترة الماضية، لكني فضلت العودة للنادي الأهلي حيث حققت مع النادي إنجازات مميزة خلال الموسمين الماضيين”.

كووورة

شام تايمز

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