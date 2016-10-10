ماندزوكيتش ينقذ كرواتيا .. وأوكرانيا تسقط كوسوفو

فاز منتخب كرواتيا بصعوبة خارج الديار اليوم، الأحد، أمام مضيفه الفنلدي بهدف على ملعب هلسنكي الأولمبي، بينما حققت أوكرانيا فوزا مريحا على ضيفتها كوسوفو بثلاثية بيضاء بإستاد مارشال جوزيف بيلسودسكي في كراكوف، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة التاسعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

تكفل الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، بتسجيل هدف الضيوف الوحيد (ق18).

وعلى الجانب الآخر، سجل أهداف أوكرانيا كل من أرتيم كرافتس (ق31)، وأندري يارمولينكو (ق81) ، وروسلان روتان (ق87).

وبهذه النتائج يتصدر منتخب كراوتيا المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين عن أوكرانيا الثاني، بينما يقبع منتخبا فنلندا وكوسوفو، على الترتيب، في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة، وبفارق الأهداف.

يذكر أن مباريات المجموعة ستختتم الليلة باستضافة أيسلندا (4 نقاط) لتركيا (نقطتين) على ملعب لاوجاردالسفولور في العاصمة ريجيافيك.

كووورة

شام تايمز

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