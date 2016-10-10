هدف جاريث بيل لا يكفي ويلز لإسقاط جورجيا

انتزع منتخب جورجيا لكرة القدم أول نقطة له في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم روسيا، 2018 إثر تعادله مع مضيفه منتخب ويلز 1-1 اليوم الأحد في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات.

وفشل منتخب ويلز في الحفاظ على الهدف، الذي سجله جاريث بيل في الدقيقة العاشرة، حيث سمح لمنتخب جورجيا بأن يحرز هدف التعادل في الدقيقة 57 عن طريق تورنيكي أوكرياشفيلي.

وبهذا التعادل رفع منتخب ويلز رصيده إلى خمس نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا، فيما حصد منتخب جورجيا أول نقطة له ليظل في المركز الخامس قبل الأخير.

ويلتقي منتخب ويلز في الجولة الرابعة مع صربيا، فيما يلعب منتخب جورجيا مع مولدوفا.

كووورة

شام تايمز

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