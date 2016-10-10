الرقة : تنظيم ” داعش ” يرفع علماً له بطول 30 متراً في ناحية السبخة

رفع تنظيم “الدولة الإسلامية”، السبت 8 تشرين الأول، أعلى راية له في منطقة السبخة، الواقعة في ريف المحافظة الشرقي.

ونشرت وكالة “أعماق” مساء اليوم تسجيلًا مصورًا لرفع الراية، وقالت إنها بطول 30 مترًا وعرض 12 مترًا، لتكون الأكبر في المحافظة.

ويعتمد التنظيم راية “العقاب” التي رفعها المسلمون في حقب تاريخية مختلفة، وهي عبارة عن قماش أسود وضع وسطه عبارة “لا إله إلا الله محمد رسول الله”.

ويسيطر تنظيم “الدولة” على محافظة الرقة بالكامل منذ كانون الثاني 2014، وتعتبر عاصمته الرئيسية في سوريا، بينما يعتمد مدينة الموصل مركزًا رئيسيًا له في العراق.

وانحسر نفوذ التنظيم في سوريا خلال العام الجاري، بعد خسارته مدنًا هامة في ريفي حلب وحمص، أبرزها تدمر والقريتين ومنبج وجرابلس.

شام تايمز

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