بولندا .. مسار مضيء للدراجات يشحن نفسه من أشعة الشمس

حصل عشاق ركوب الدراجات في بلدة صغيرة شمال بولندا على مسار فريد من نوعه لممارسة رياضتهم المفضلة، حيث يشع هذا المسار بضوء أزرق مشرق طوال الليل.

وتمكن العلماء في بولندا من تصميم مسار للدراجات بطول 100 متر في بلدة ليدزبارك فارمينسكي، وذلك باستخدام مواد اصطناعية مضيئة يتم شحنها بأشعة الشمس، بحسب موقع أوديتي سنترال.

ووفقاً لرئيس شركة “تي بي أي” المسؤولة عن المشروع إيجور روتمار، يمكن لهذه المواد أن تشع الضوء لمدة تزيد عن عشر ساعات، وهذا يعني أن المسار سيبقى مضيئاً طوال الليل، قبل أن يعاد شحنه في الصباح بأشعة الشمس.

وبحسب ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، يمكن لهذه المواد أن تشع الضوء بألوان مختلفة، لكن المصممين اختاروا اللون الأزرق ليتناسب مع البيئة المحيطة في بلدة ليدزبارك فارمينسكي.

واستوحى الباحثون تصميم هذا المسار المشع بالضوء من مسار مشابه في بلدة نوينين الهولندية الواقعة على بعد 100 كيلومتر جنوب العاصمة أمستردام، وفي حين يستخدم مسار البلدة الهولندية مصابيح مدعومة بالألواح الشمسية، إلا أن المسار الجديد في بولندا تخلص من هذه الألواح الشمسية، واعتمد على مصابيح تشحن بالطاقة الشمسية وتشع دون الحاجة إلى أية مساعدة.

ولا يزال المسار في المرحلة التجريبية، ومن غير المعروف بعد ما هي المدة التي تستغرقها هذه المواد المشعة حتى تتوقف عن إصدار الضوء، لكن يتوقع أن تساعد على تحسين سلامة عشاق رياضة ركوب الدراجات خلال الليل.

شام تايمز

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