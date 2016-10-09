تصويت مصر لصالح مشروع القرار الروسي بمجلس الأمن يثير انتقادات سعودية وقطرية .. الخارجية المصرية : صوتنا لصالح المشروعين لأننا مع أي جهد لوقف المأساة السورية

أثار تصويت مصر لصالح مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة السورية ، إلى جانب الصين وفنزويلا، موجة انتقادات من قبل السعودية وقطر.

ووصف مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي, في تصريحات صحفية, عقب جلسة لمجلس الامن, بحسب وكالات انباء, تصويت مندوب مصر في مجلس الأمن وتأييد مشروع القرار الروسي بأنه “أمرا مؤلما”.

كما وصف المندوب السعودي طرح روسيا مشروعا مضادا، واستخدامها الفيتو ضد مشروع القرار الفرنسي بـ”المهزلة”.

واضاف المعلمي “كان مؤلما أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي المصري.. ولكن أعتقد أن السؤال يُوجه إلى مندوب مصر”.

وكان مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عمرو عبد اللطيف، قال في وقت السبت، إن مصر صوتت لصالح المشروعين الروسي والفرنسي.

من جهتها, وصفت مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة علياء آل ثاني الموقف المصري “بالمؤسف”.

واشارت الى ان ” المهم الآن هو التركيز على ما يمكن فعله لمواجهة فشل مجلس الأمن في حل الأزمة السورية بعد استخدام روسيا الفيتو للمرة الخامسة”.

وعجز مجلس الامن الدولي, يوم السبت, عن تبني قرار بشان سوريا بعد اسقاط مشروعي قرارين روسي وفرنسي بهذا الشان

واعترضت على مشروع القرار الروسي 9 دول بينما وافقت عليه 4 دول هي الصين وروسيا وفنزويلا ومصر.

وكانت روسيا تقدمت, في وقت سابق, بمشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى الاسترشاد بالاتفاق الأمريكي الروسي لإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، ويحث الأطراف على وقف الأعمال العدائية فورا، والتأكيد على التحقق من فصل قوات المعارضة المعتدلة عن “جبهة فتح الشام” (النصرة سابقا) كأولوية رئيسية.

كما رحب مشروع القرار بمبادرة المبعوث الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا الأخيرة، التي دعا فيها إلى خروج مسلحي “جبهة النصرة” من أحياء حلب الشرقية، مطالبا الأمم المتحدة وضع خطة تفصيلية لتنفيذ المبادرة.

وقدمت فرنسا بدورها, مؤخرا, مشروع قرار إلى مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في حلب ووقف الغارات الجوية والطلعات الجوية العسكرية، وإيصال المساعدة الإنسانية إلى السكان المحاصرين في الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة بحلب, معتبرة ان كل من يرفض التصويت على القرار سيكون متهما بارتكاب “جرائم حرب”.

ويشار الى ان قرار لمجلس الأمن يحتاج إلى موافقة تسعة أصوات مع عدم استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس لحق النقض (الفيتو, والدول التي لها حق النقض هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.

الخارجية المصرية : صوتنا لصالح المشروعين في مجلس الأمن لأننا مع أي جهد لوقف المأساة السورية

أكدت الخارجية المصرية الأحد أنها صوتت السبت لصالح المشروعين اللذين جرى التصويت عليهما في مجلس الأمن الدولي حول التهدئة في سوريا وخاصة في مدينة حلب.

وشددت الخارجية في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه أن “مصر تؤيد كل الجهود الهادفة لوقف مأساة الشعب السوري، وأنها صوتت بناء علي محتوى القرارين وليس من منطلق المزايدات السياسية التي أصبحت تعوق عمل مجلس الأمن.

وكان تقدم بالمشروع الأول كل من فرنسا وإسبانيا بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا، وتقدم بالمشروع الثاني روسيا. وقد فشل المجلس في تمرير القرارين: حيث لجأت روسيا لاستخدام حق النقض على مشروع القرار الأول، بينما لم يحصل المشروع الثاني على تأييد تسعة أعضاء.

وأكد السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر لدى الأمم المتحدة أن السبب الرئيسي في فشل المشروعين هو الخلافات بين الدول دائمة العضوية بالمجلس″، معربا عن أسفه إزاء عجز المجلس عن اتخاذ قرارات فاعلة لرفع المعاناة عن الشعب السوري والقضاء على الإرهاب في سورية.

وكان أبو العطا أوضح أن كانت هناك عدة عناصر مشتركة بين المشروعين المتنافسين، تتلخص في وقف استهداف المدنيين السوريين ودعم النفاذ الإنساني ووقف العدائيات وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة وضرورة التعاطي الحاسم مع استخفاف بعض الجماعات المسلحة بمناشدات المجتمع الدولي لها بعدم التعاون مع التنظيمات الإرهابية. (DPA)

شام تايمز

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