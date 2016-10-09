مسودة مشروع قانون جديد خاص بالجيش العربي السوري الاحتياط والمتطوعين

*مسودة مشروع قانون جديد ( خاص بالجيش ) تم أعداده من قبل مختصين بالقوانين العسكرية و وقع عليه عشرون عضو من مجلس الشعب السوري سيتم عرضه في جلسات الأسبوع القادم لمناقشته و التصويت على مواده لأقراره ليصبح قانونا( هذا إذا تمت الموافقة عليه) بأغلبية أصوات الأعضاء في مجلس الشعب ومن ثم أحالته الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه أصولا و أصدار مرسوم بشأنه ، أهم المواد التي ذكرت في مسودة مشروع القانون :*

*المادة الأولى ( باب الرواتب و الأجور)*

*1 _ منح عسكريو القوات المسلحة في الجمهورية العربية السورية و الذين مازالوا على رأس عملهم عند صدور هذا القانون درجة ترفيع مالية بنسبة 9% على أساس الراتب المقطوع تستحق كل عامين أسوة بالترفيعات المالية لموظفي القطاع العام الحكومي ، و تضاف إليها أيضا نسبة 3% على أساس الراتب المقطوع عن ترقية الرتبة العسكرية إن وجدت و التي يخضع تسلسل منحها الزمني طبقا لمواد قانون الخدمة العسكرية.*

*2 _ إعادة تصحيح سلم الرواتب و الأجور لكافة عسكريو القوات المسلحة بناء على البند الأول المتضمن النسبة المالية لدرجات الترفيع و الرتب العسكرية هذا على أن تحتسب بشكل تراكمي على أساس الراتب المقطوع ( أي نسبة 9% كل عامين تضاف بشكل تراكمي على أساس الراتب المقطوع بحسب عدد سنوات خدمة كل عسكري ) و تضاف إليها وبشكل موازي حسب التاريخ الزمني الترفيعات المالية للرتبة العسكرية إن وجدت أي نسبة 3% على أساس الراتب المقطوع عن كل ترقية للرتبة العسكرية تم أستحقاقها سابقا , ولم يحرم منها العسكري.*

*3_ منح المتقاعدون من عسكريو القوات المسلحة الذين لم يصل الراتب المقطوع لديهم للحد الأدنى للراتب الموازي لسنين خدمتهم في سلم الرواتب الجديد زيادة رواتب لمرة واحدة فقط بنسبة 10% على أساس الراتب المقطوع .*

*المادة الثانية ( باب التعويضات )*

*1_ نظرا لصعوبة و خطورة عمل عسكريو القوات المسلحة يمنح تعويض تحت مسمى عبئ عسكري كما يلي :*

*أ _ بنسبة 25% على أساس الراتب المقطوع في حالة السلم .*

*ب – بنسبة 40% على أساس الراتب المقطوع في حالات الحرب و العمليات الحربية أسوة بالنسبة الأعلى لتعويض طبيعة العمل للموظف المذكور نصها ضمن قانون نظام العاملين الأساسي في الدولة.*

*2 _ نظرا لضرورة الخدمة و لزوم دوام عسكريو القوات المسلحة ضمن أنظمة المناوبات و دوام ايام العطل يمنح تعويض عن ساعات العمل الأضافي و دوام أيام العطل والجهوزية تحت مسمى تعويض بدل أستنفار بنسبة مئوية تبدأ من 10% كحد أدنى و تصل الى 25% كحد أعلى على أساس الراتب المقطوع على أن يتم تحديد مقدار النسبة المئوية من قبل الوزير المختص بحسب طبيعة دوام كل وحدة عسكرية.*

*3 _ من أجل تفرغ عسكريو القوات المسلحة لقيامهم بواجبهم الوطني يمنح تعويض تفرغ سنوي كما يلي:*

*أ – ما يعادل راتب شهرين على أساس الراتب المقطوع في حالة السلم .*

*ب – ما يعادل راتب أربعة أشهر على أساس الراتب المقطوع في حالات الحرب و العمليات الحربية.*

*ج – يتم صرف هذا التعويض في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة ميلادية جديدة* *.*

*المادة الثالثة (الأجازات)*

*1 _ يستفيد العسكري من تراكم أيام الأجازات ( العادية) لمدة خمس سنوات كحد أقصى.*

*2 _ يحق للعسكري المطالبة بتعويض مالي بدل تراكم أيام الأجازات كما يلي:*

*أ – بنسبة 100% عن راتب كل يوم أجازة عادية لم تستحق على أساس أخر راتب تقاضاه العسكري كاملا مع التعويضات في حالة السلم.*

*ب – بنسبة 150% عن راتب كل يوم أجازة عادية لم تستحق على أساس أخر راتب تقاضاه العسكري كاملا مع التعويضات في حالة الحرب و العمليات الحربية.*

*المادة الأخيرة : ( المراسلة و التبليغ )*

*1 _ يستفيد كافة عسكريو القوات المسلحة في الجمهورية العربية السورية من ضباط و صف ضباط و أفراد ( متطوعين – أحتياط ) من أحكام هذا القانون أعتبارا من تاريخ صدوره و يوقف العمل بكل نص يخالف مواد هذا القانون ، و تظل سارية المفعول جميع المراسيم و القوانين و القرارات و الأوامر و التعليمات المطبقة في الدولة و في القوات المسلحة مادامت لا تتعارض و نصوصه.*

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes