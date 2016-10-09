رفع رسوم بطاقات الإقامة “الخاصة” و”بقصد العمل” و”العادية” في سوريا

أصدر الرئيس بشار الأسد, يوم الاحد, مرسوماً يقضي برفع رسوم بطاقات الإقامة “الخاصة” و”بقصد العمل” و”العادية” في سوريا, على ان يطبق اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

وعدل المرسوم, الذي نشرته وكالة الانباء (سانا), و الذي حمل رقم 30 لعام 2016 , الفقرة/أ/ من المادة 29 من القانون الصادر منذ سنتين .

ونص المرسوم على زيادة رسوم بطاقات الاقامة الخاصة خمسة وأربعون ألف ليرة سورية, أما رسوم بطاقة الإقامة بقصد العمل بما فيه إقامة عمل الفنانين فبلغت خمسة وسبعون ألف ليرة سورية, في حين وصلت قيمة بطاقة الاقامة العادية هي ثلاثون ألف ليرة سورية.

أما حاملي بطاقة الاقامة المؤقتة فيتوجب عليهم دفع خمسة عشر ألف ليرة سورية عن كل سنة, وفقا للمرسوم.

وسجلت الرسوم زيادة بالمقارنة مع نفس المرسوم الصادر عام 2014 , والذي نصت المادة 29 منه على استيفاء مبلغ خمسة عشر ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة الخاصة, وخمسة عشر ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة بقصد العمل بما فيه إقامة عمل الفنانين, و عشرة آلاف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة العادية, وخمسة آلاف ليرة سورية عن إقامة لحاملي بطاقة الإقامة المؤقتة لمدة سنة .

يشار إلى أن القوانين السورية تسمح بدخول العرب دون وجوب الحصول على “فيزا” أو سمة دخول سابقة من السفارات السورية، حيث يتم ختم الجواز الساري المفعول عند وصوله إلى المنافذ الحدودية أو المطارات، كما تسمح للعرب بتملك عقارات عينية، وفق محددات معينة.

شام تايمز

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